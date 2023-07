„Halbfinale sollte das Mindestziel sein“

Von: Helmut Anschütz

In der Mitte: Kevin Martin mit seiner langjährigen Assistentin Annabelle Winkelmann und Rolf Eckhardt (Sportlicher Leiter der SG Rehbachtal). © Ottmar Schirmacher

Seit Mitte der Woche läuft die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland. Darüber und über etliche weitere Themen aus dem Frauen-Fußball sprachen wir mit Kevin Martin, der mit Oberligist Rot-Weiß Göttingen das am höchsten spielende Frauen-Team in Südniedersachsen trainiert.

Die Fußball-WM der Frauen hat gerade begonnen – wie werden Sie sie verfolgen?

Natürlich werde ich – zumindest die Spiele der DFB-Elf –verfolgen. Je nachdem, wie sich das am Vormittag einrichten lässt, schaue ich Live oder später die Zusammenfassungen.

Am Montag hat das deutsche Team das erste Spiel gegen Marokko. Wie sehen Sie die Chancen der Mannschaft insgesamt?

Ich hoffe, bei der WM gelingt dem Team eine ähnlich gute Leistung wie in England bei der EM. Immerhin sind wir da bis ins Finale gekommen. Die Konkurrenz ist hier natürlich nun größer, aber das Potenzial ist sicher da, zuerst Marokko sowie dann Kolumbien und Süd-Korea zu schlagen. Und für die K.o.-Spiele gilt dann hoffentlich wieder: „Deutschland ist eine Turniermannschaft!“. Wichtig wird es sein, die Torchancen effektiver zu nutzen als zuletzt gegen Vietnam oder Sambia und vor allem die Konteranfälligkeit in den Griff zu bekommen. Hier ähneln sich die Männer und Frauen irgendwie: viel Ballbesitz, wenig Ertrag. Fürs erste Spiel wird weiterhin interessant zu sehen, wie sich die Abwehrkette ohne Lena Oberdorf und Marina Hegering schlagen wird, und wie die Mannschaft es insgesamt schafft, das Thema „Außenverteidigerinnen“ zu lösen, mit Svenja Huth soll hinten rechts ja nun eine Offensivspielerin verteidigen. Der Ausfall von Giulia Gwinn ist schon bitter. Sie hat auf ihrer Position sicher Weltklasse-Format. Trotz dieser Umstände haben wir eine gute Mannschaft und eine Top-Trainerin. Das Halbfinale sollte also das Mindestziel sein!

Der VfL Wolfsburg stellt mit zehn Spielerinnen das Gros der Mannschaft. Ist das ein Vorteil?

„Blockbildung“ hat es schon immer gegeben im Nationalteam. Grundsätzlich kann man argumentieren, dass dadurch eine gewisse „Eingespieltheit“ vorhanden ist. Ich denke aber nicht, dass alle „Wölfinnen“ gleichzeitig kicken werden – dafür haben wir zu viele sehr gute Spielerinnen anderer Vereine, eine Vielzahl zum Beispiel auch von Bayern München, dabei. Vielleicht ist es aber auch ein Vorteil – das klingt vielleicht merkwürdig –, dass die Wolfsburgerinnen das CL-Finale nach 2:0-Führung gegen Barcelona noch 2:3 verloren haben. Die Mädels um Alex Popp werden darauf brennen, diese Niederlage mit einem noch größeren Titel auszugleichen und damit hoffentlich den Rest des Teams mitziehen.

Wer sind für Sie die Turnierfavoriten?

Neben Deutschland sehe ich da natürlich die USA, Spanien – hier wird viel davon abhängen, ob Alexia Puellas vom FC Barcelona endgültig fit wird –, Frankreich, England oder Brasilien als Turnierfavoriten. Aber auch Australien könnte, angeführt von einer gesunden Sam Kerr, den Heimvorteil nutzen. Dass es keine „leichten“ Spiele mehr gibt, konnte man schon bei der Niederlage der immer hoch gehandelten Norwegerinnen gegen Mit-Gastgeber Neuseeland sehen. Die kleineren Nationen haben aufgeholt!

Wie sehen Sie die generelle Entwicklung des Frauen-Fußballs?

Es gibt eine meiner Meinung und Wahrnehmung nach etwas divergierende Entwicklung zwischen dem Amateurund Profibereich. In niedrigeren Klassen – Mädchen wie Frauen – geht es erst einmal darum, überhaupt verlässliche Mädchen und Frauen zu finden, um etwas aufzubauen. Diese Schwierigkeiten haben sich in den Corona-Jahren noch verstärkt, weil immer weniger Menschen bereit sind, sich und ihre Bedürfnisse hinter die eines Teams zu stellen – das ist aber auch bei Männern und Jungen ähnlich und eher sogar ein gesellschaftliches Thema! Bei den Leistungsmannschaften ist es rein sachlich betrachtet, anhand Statistiken, besser: mehr Werbeeinnahmen, mehr Zuschauer, bessere Verdienstmöglichkeiten, verbesserte Infrastruktur in den Top-Vereinen in Deutschland. Dies lässt sich einfach nachweisen. Nur ist die Kehrseite der Medaille ja auch nicht von der Hand zu weisen, und das Handelsblatt hatte am 20. Juli hierzu eine schöne Tabelle: In der Saison 2021/ 22 lag der Durchschnitt des Gesamterlöses pro Verein in der Bundesliga bei 1,42 Mio. Euro zu 200,4 Mio. Euro! Es gibt also noch viel Potenzial nach oben – auch bei z. B. Prämien und Gehältern für Profis. Trotzdem gibt es auch hier brutale Unterschiede. Nicht zuletzt spielt mit Essen nur noch ein „echter“ Frauenfußballverein in der kommenden Saison in der Bundesliga, während die ehemalige Top-Adresse Turbine Potsdam – nebenbei mein Lieblingsverein – in die zweite Liga abgestiegen ist.

Wie ist es im weiblichen Bereich um den Fußball-Nachwuchs bestellt?

Nachwuchs gibt es natürlich. Wir erleben aber, dass in Ballungszentren und größeren Städten einfach viel mehr „Masse“ da ist, aus der ausgewählt werden kann. In Göttingen gibt es somit weniger Potenzial als in Hannover oder in München. Das Scouting und die Förderung (in DFB Stützpunkten) haben sich schon verbessert, und auch die Trainer an der Basis leisten Top-Arbeit. Ein wenig müssen wir aber aufpassen, dass wir bei den Mädchen und Frauen nicht die gleiche – aus meiner Sicht – schlechte Entwicklung nehmen wie bei den Männern.

Im ländlichen Bereich gab es diverse Rückzüge vom Spielbetrieb. Gibt es da ein Stadt-Land-Gefälle?

Das kann ich nicht vollends beurteilen. Wir in Göttingen mussten unsere B-Mädchen auch im Laufe der letzten Saison abmelden. Hier gab es leider das von mir genannte Problem mit „Verlässlichkeit“ und „Ernsthaftigkeit“. Es wird oft gesagt „früher war alles besser“. Das ist sicherlich viel zu pauschal, aber ich kenne noch Zeiten, da war man glücklich, zum Sport zu gehen, seine Mitspielenden zu treffen, sich auszupowern. Hierzu gibt es heute zu viele Alternativen und – das ist meiner Meinung nach fast noch viel „schlimmer“ – Schule und Uni greifen massiv in den Freizeitraum der Kicker und Kickerinnen ein. Nachhaltige Jugendarbeit ist erstrebenswert, aber eben sehr zäh und schwierig! Übrigens auch, weil sich im Mädchen- und Frauenfußball wesentlich weniger Menschen engagieren als bei den Jungs – das sieht man allein am Staff, der oft nur aus „der Trainerin / dem Trainer“ besteht und eventuell noch einer Person.

Gibt es demgegenüber im oberen Leistungsbereich einen Boom oder ist das zu sehr gehypet?

Wie ich schon gesagt habe: Es gibt viele Punkte, die sich verbessert haben, Prämien, Infrastruktur, Gehälter, Werbemöglichkeiten. Die EM oder auch die Frauen-CL haben gezeigt, dass es – zumindest für besondere Ereignisse – einen großen Markt für Frauenfußball gibt. Auch die Zuschauerzahlen der Bundesliga haben sich – ausgehend jedoch von einem niedrigen Level – sehr erhöht. Trotzdem darf man eben den Unterschied zum Männerfußball – auch im Amateurbereich – nicht verheimlichen: Mehr Zuschauer gibt es eben dort, und die bringen mehr Einnahmen, mehr Werbepartner und damit mehr Geld, um es in den Verein zu investieren. Hier wird es wohl noch etwas dauern, bis Menschen guten Frauenfußball mehr zu schätzen wissen, als in Männerspielen einige Klassen tiefer.

Sie haben Männer- und Frauen-Teams trainiert. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

So viele Unterschiede gibt es nicht. Vielleicht ist die ein oder andere Übung bei Frauen mal zeitlich etwas verkürzt, und Frauen müssen sich öfter persönlich austauschen. Das ist aber alles auch total okay. Ich finde es positiv, dass zumindest meine Frauen-Teams sehr leidensfähig sind, was „körperlich hartes Training“ betrifft und lernwillig bei Dingen, die neu sind oder die es zu korrigieren gilt. Hier habe ich bei Männern, bei einem Verein im Besonderen, manchmal das Gefühl gehabt, sie wüssten schon alles, weil sie es an der Playstation ja auch können. Insgesamt ist es wichtig, dass man als Trainer mit der Gruppe klarkommt, sich akzeptiert und respektiert – das ist die halbe Miete. Man sagt ja zum Beispiel auch, dass Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg eine Menschenfängerin ist. Das kann nie schaden!

Aktuell sind Sie Coach von Oberligist Rot-Weiß Göttingen, dem in Südniedersachsen am höchsten spielenden Frauen-Team. Wie sah es da vergangene Saison aus, und wie ist der kurze Ausblick auf die kommende Spielzeit?

In der letzten Saison sind wir mit einem Spieltagskader von durchschnittlich 12,5 Frauen in der Oberliga Vierter geworden. Das war top! Nach ganz oben fehlten uns immer einige Prozente, vermutlich hätte da eine breitere Bank geholfen. Wir hatten schlimme Verletzungen, und ich hoffe, in der neuen Saison wird dieses Thema besser – noch einmal: Knorpelschaden und Kreuzbandrisse muss niemand von uns haben! Wir waren oft eine Wundertüte in die ein oder andere Richtung. Mehr Konstanz bei guten Leistungen wünsche ich mir. Für die neue Saison erwarten wir einen Platz unter den ersten fünf Teams, aber mindestens einstellig. gsd/nh

