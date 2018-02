Handballfest beim Test in Northeim: Recken schlagen Hüttenberg 26:18

+ Recken-Kreisläufer Dominik Kalafut (am Ball) setzt sich mit viel Energie gegen Hüttenbergs Jan Wörner (6) durch. Foto: Jelinek

Northeim. Fast 300 Zuschauer waren am Freitagabend in der Northeimer Schuhwallhalle beim Duell der Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf und TV Hüttenberg. Im letzten Test vorm Start in die Rest-Rückrunde am kommenden Donnerstag kamen die „Recken“ zu einem ungefährdeten 26:18 (15:10)-Sieg gegen den Tabellenletzten aus Mittelhessen. Viel mehr als das reine Ergebnis standen aber die Werbung für den Handball und bei aller Verbissenheit der Erstliga-Spieler auch der Spaß im Vordergrund.