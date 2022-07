Hannah Buch überschreitet Zeitlimit bei der Tour de France der Frauen

Auf dem Pariser Champs Élysées: Die Weenderin Hannah Buch (links) bei ihrer ersten Tour de France Femmes. © Holger Buch/nh

Die Göttingerin Hannah Buch schied bei der diesjährigen Tour de France Femmes, die am kommenden Sonntag endet, nach der dritten Etappe, die von Reims nach Épernay über 134 Kilometer führte, wegen Überschreitung des Zeitlimits aus.

Paris/Göttingen - Zuvor hatte der Radprofi von Tuspo Weende die erste Etappe am vergangenen Sonntag vom Start Paris Tour Eiffel über einen Rundkurs von 82 Kilometern, der auf dem Pariser Champs Élysées endete, mit einem Rückstand 8:09 Minuten auf die Siegerin, die Niederländerin, Lorena Wiebes, den 139. Platz von 142 Fahrerinnen erreicht. Die zweite Etappe von Meaux nach Provins über 136,5 Kilometer beendete die mit 19 Jahren zweitjüngste in diesem Fahrerinnenfeld als 117. mit einem Rückstand von 6:25 Minuten auf die Siegerin, die Niederländerin Marianne Vos, die damit das gelbe Trikot übernahm.

Die dritte Etappe war laut Aussage von Hannah Buchs Vater Holger „in der ersten Rennstunde brutal schnell, schneller als die schnellste angegebene Zeit in der Marschtabelle mit vielen kleinen Steigungen – ein ekliger Kurs“. Nach 15 Kilometern sei Hannah dann schon quasi rausgefallen und in Einzelfahrerinnen-Manier bis zu Kilometer 60. Es gab auf dieser Etappe ein Zeitlimit auf die Siegerin von 15 Prozent, das waren am Ende um die 20 Minuten. Hannah Buchs Ziel war, mindestens zwei Etappen zu überstehen. Nun waren es drei Etappen, auf denen sie aufbauen könne, so Hannah Buchs Vater. (wg/gsd)