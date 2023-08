Hauskrach beim Bovender SV nach Komplettwechsel bei Pokal-Pleite

Teilen

BSV vorweg: Bovendens Alexander Probst (re.) lässt im Pokalspiel den RSVer Mathis Ernst hinter sich. © Hubert Jelinek/gsd

Südniedersachsenderby in der Fußball-Landesliga: Eintracht Northeim erwartet Aufsteiger Bovender SV.

Göttingen – Ebenfalls mit einem Aufsteiger, Türk Gücü Helmstedt, bekommt es Göttingen 05 am Sonntag zuhause auf Rasen im Maschpark zu tun. Auswärtsfahrten warten auf die SVG Göttingen nach Wahrenholz und den TSV Landolfshausen/Seulingen nach Braunschweig.

Eintracht Northeim - Bovender SV (Sa., 17 Uhr). Aufregung beim BSV: Ex-Abteilungsleiter Wolfgang Hungerland regte sich wie weitere BSVer darüber auf, dass Trainer Nils Reutter beim 1:2 im Pokal beim RSV 05 in der Startelf einen Komplettwechsel gegenüber dem Wahrenholz-Spiel vorgenommen hatte. Der vermeintliche „zweite Anzug“ entwickelte 60 Minuten fast keine Torgefahr. Fußballchef Daniel Vollbrecht verteidigte Reutters Maßnahme in sozialen Medien – der „Hauskrach“ nahm seinen Lauf. Heute geht’s zum ersten „vollen“ Spiel nach Northeim.

Göttingen 05 - Türk Gücü Helmstedt (So., 15 Uhr). Dem 05-Gegner wurden zuletzt Führungs-Probleme nachgesagt. „Die haben sie mit dem 2:1 gegen Nörten gelöst“, sagt 05-Coach Brinkwerth ehrfurchtsvoll. „Wir müssen auf der Hut sein!“ Torwart Südram ist nach Henzes Rot gesetzt, die Wenzel-Brüder sind wieder zurück

VfL Wahrenholz - SVG Göttingen (So., 15 Uhr). Quasi beim VfL fängt für die Schwarz-Weißen diese Saison an, denn das Auftaktspiel wurde bekanntlich nach 45 Minuten wegen eines Unwetters beim Spielstand von 2:0 gegen den SSV Kästorf abgebrochen. „Ich bin sehr zufrieden, aber nun müssen wir unseren Fokus auf das Punktspiel in Wahrenholz richten. Das wird schwer genug“, meinte SVG-Trainer Esmir Muratovic direkt nach dem 2:0-Sieg am Mittwoch gegen den TSV La/Seu in der ersten Runde des Bezirkspokals. Fehlen wird vier Wochen Steffen Doll (Urlaub). Noch ein Spiel muss Dennis Forkpah wegen einer Rotsperre aussetzen.

Lehndorfer TSV - TSV Lan- dolfshausen/Seulingen (So., 15 Uhr). Sowohl gegen 05 im Punktspiel als auch gegen die SVG im Pokalspiel hat TSV-Trainer Florian Jünemann den wunden Punkt ausgemacht. Es ist die Offensive, die bisher überhaupt nicht zur Geltung kam. Wann aber gelingt La/Seu das erste Pflichtspieltor? (wg-gsd/haz-gsd/nh)