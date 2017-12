Hessen zu stark für die BG

Basketball-Bundesliga Männer: 78:94 gegen Gießen bedeutet fünfte Niederlage in Folge

+ Dribbling: Göttingens Brion Rush (am Ball) setzt sich gegen Gießens Jahenns Manigat durch. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Die BG Göttingen erlitt mit einem 78:94 (45:49) gegen die Gießen 46ers bereits die fünfte Nioederlage in Folge in der Basketball-Bundesliga und muss sich mehr und mehr Gedanken darüber machen, dass es in dieser Saison wohl hart im Kampf um den Klassenerhalt werden könnte.