Heute vorgezogenes Zweitrundenspiel: RSV will den BSV ärgern

Teilen

Bovendens Dennis Falinski (links) gegen Wahrenholz Till Friedemann © Hubert Jelinek/gsd

Weil der Platz an der Benzstraße am Mittwoch wegen anderer Fußball-Aktivitäten nicht zur Verfügung steht, wurde die Zweitrunden-Begegnung im Fußball-Bezirkspokal zwischen dem RSV Göttingen 05 und dem Bovender SV von Mittwoch auf Dienstagabend (18.30 Uhr) vorgezogen.

Göttingen – Für den RSV unter dem neuen Trainer Jan-Philipp Brömsen bietet sich also eine schnelle Chance, sich für die 1:3-Pleite am vergangenen Samstag im Saisoneröffnungsspiel der Bezirksliga bei der SG Bergdörfer zu rehabilitieren. „Wir versuchen, den BSV zu ärgern“, sagt Brömsen. „Wir haben in so einem Spiel nichts zu verlieren.“ Er überlegt noch, ob rotiert wird oder nicht. Co-Trainer Lasse Ahl und Torben Lemmer stehen wieder zur Verfügung.

Brömsens Blick zurück aufs Bergdörfer-Spiel war sehr selbstkritisch: „Wir haben zu einfallslos gespielt, daher war es ein verdienter Sieg für die SG, die aggressiver in den Zweikämpfen war. Bei uns hat 20 Prozent Leistung gefehlt. Nur, weil wir den Namen nach ein paar gute Leute haben, können wir aber auch nicht jeden Gegner wegschießen.“ Zudem habe noch fast ein Dutzend Spieler gefehlt. Brömsen: „Wir brauchen noch einige Zeit.“

Die weiteren Pokalbegegnungen der zweiten Runde mit südniedersächsischen Beteiligung: SG Denkershausen/L. - Göttingen 05, VfR Dostluk Osterode - SCW Göttingen, TuSpo Petershütte - SSV Nörten, SG Dassel/S. - SC Rosdorf (alle Mittwoch, 18.30 Uhr).

Nachholspiel der ersten Runde: TSV Landolfshausen/Seulingen - SVG Göttingen (Mittwoch, 19 Uhr). (haz/gsd-nh)