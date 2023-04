Hillemann rettet SSV Nörten Punkt gegen SVG Göttingen

Abgewehrt: Der SVGer Ricardo Moreno Morales (links) klärt vor Nörtens Angreifer Bent Friebe. © Ottmar Schirmacher

Mehr als 300 Zuschauer bildeten am Sonntag bei bestem Fußballwetter auf dem Sportplatz an der Bünte eine stattliche Kulisse beim Südniedersachen-Derby der Fußball-Landesliga zwischen dem SSV Nörten-Hardenberg und der SVG Göttingen.

Nörten – Nach äußerst unterhaltsamen kampfbetonten 90 Minuten trennten sich die beiden Nachbarrivalen gerechterweise 2:

2 (0:1)-Unentschieden.

Als leistungsgerecht bezeichnete auch Göttingens scheidender Trainer Dennis Erkner bei seinem vorerst letzten Gastspiel in Nörten das Unentschieden. „Auch wenn ich hier gern gewonnen hätte, das 2:2 ist in Ordnung, damt können beide Mannschaften leben. Wir hatten im ersten Durchgang die besseren Chancen und in der Schlussphase auch ein wenig Glück. In diesem Derby war mit Emotionen und leidenschaftlichem Einsatz auf beiden Seiten alles drin“, so das Fazit des SVG-Trainers.

Dem schloss sich SSV-Trainer Oliver Gremmes widerspruchlos an. „SVG war in der ersten Halbzeit die stärkere Mannschaft, nach dem Seitenwechsel haben wir Druck gemacht und zwei Mal einen Rückstand wettgemacht. Meine Mannschaft hat Charakter bewiesen und bis zum Schluss alles gegeben. Ich bin mit der Leistung vollauf zufrieden“, lobte Gremmes.

Während die Hausherren in der ersten Hälfte mit einem Seitfallzieher von Duymelinck (29.) das einzige Mal Gefahr für das SVG Tor heraufbeschwören konnten, traten die aus einer kompakten und griffigen Hintermannschaft ihre Offensivaktionen aufbauenden Göttinger auffälliger in Erscheinung. Nach einer schnellen Kombination und dem folgenden Pass in den SSV-Strafraum gab Krenzek SSV-Keeper Hillemann zum 0:1 das Nachsehen.

Doch nach dem Wechsel agierten die Akteure der Schwarz-Gelben weitaus druckvoller und belohnten sich trotz der bravourösen Gegenwehr der von dem stämmigen Weide gut organisierten SVG-Abwehr mit dem Ausgleich von Hillemann. Ein Standard brachte die SVG erneut in Front, als Zimmermann nach einem Eckstoß den Pfosten traf, den Abpraller aber verwandelte. Dann durften die Nörtener Anhänger wieder jubeln, als Hillemann zum 2:2 einköpfte.

Dann ging ein Raunen durch die Zuschauerkulisse, als ein Befreiungsschlag von Horst aus der eigenen Hälfte nur knapp über das SVG-Tor flog. Auch Rüffer, Duymelinck und Hillemann boten sich Möglichkeiten zum dritten Treffer. Leidenschaftlich von seiner Mannschaft gefeiert wurde der SVGer Fischer nach seiner Rettungstat gegen Steinhoffs Schuss kurz vor dem Tor in 88. Minute.

(Ottmar Schirmacher)