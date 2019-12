Hochkarätige Konkurrenz für Nele Eckhardt bei der LG Göttingen

Gute Nachricht für die Leichtathletik-Szene: Mit Merle Homeier und Kira Wittmann wechseln zwei starke Athletinnen zur LG Göttingen und bilden mit Dreisprung-Star Neele Eckhardt (27), die ihre Lungenentzündung überwunden hat, eine Trainingsgruppe.

Homeier (20) ist deutsche Vizemeisterin im Weitsprung hinter Maleika Mihambo (WM-Titel in Doha), sie kommt vom VfL Bückeburg. Kommissar-Anwärterin Wittmann (19) wechselt vom SV Ankum zur LGG. Bei der U20-EM in Schweden war sie Vierte im Dreisprung. Mit Trainer Frank Reinhardt ist das Trio zurzeit drei Wochen in Südafrika. Zurück bei der LGG ist auch Mittelstrecklerin Anne Spickhoff.