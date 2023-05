HSG Plesse siegt und steigt ab - Stadtoldendorf gerettet

Steuerte acht Tore zum HSG-Sieg bei: Plesses Joshua Schlueter. © Hubert Jelinek/gsd

Mit ihrem 38:28 (18:15)-Sieg beim HSV Warberg/Lelm hatten die Oberliga-Handballer der HSG Plesse-Hardenberg am Samstag die Tür zum Klassenerhalt einen Spalt weit aufgestoßen.

Warberg – Vergebens: Denn am Sonntag unterlag der Tabellenvierte TV Bissendorf beim Vorletzten TV Stadtoldendorf mit 31:34. Rettung für Stadtoldendorf, Abstieg für Plesse!

Das abschließende Spiel zwischen der HSG Plesse-Hardenberg und dem TV Stadtoldendorf ist nun ohne Bedeutung. Die Burgenhandballer kamen am Samstag zu ihren ersten (und einzigen) Auswärtspunkten in dieser Saison. Und dieser Sieg fiel - auch wenn er nun Makulatur bleibt -mit zehn Toren Vorsprung überzeugend aus.

In Warberg fiel die Entscheidung, als die HSG nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit in nur vier Minuten vom 15:15 (28. Minute) auf 19:15 (32.) davonzog. Von da an baute sie ihren Vorsprung kontinuierlich aus: über 23:16 (37.) und 30:21 (45.) bis auf 35:25 (51.).

„In den letzten zehn Minuten haben wir dann nach einem Kräfte zehrenden Spiel unseren Vorsprung verteidigt“, freute sich HSG-Trainer Patrick Schäfer über den erlösenden Auswärtssieg. Schade, dass er nun nicht mehr in die Wertung kommt. Beide Seiten hätten vor der Pause ein temporeiches Spiel gezeigt, dass hüben wie drüben von Ballverlusten und den daraus resultierenden Tempogegenstößen gekennzeichnet war. „Als Warberg dann auf eine 5-1-Deckung umstellte, haben wir den vor so frei werdenden Raum genutzt, um uns abzusetzen“, lobte Schäfer seine Spielgestalter Joshua Schlüter und Felix Funke (Bzw. als „Ablösung“ Tomislav Zidar und Philipp Nörtemann), die zusammen mit Torhüter Cheristian Wedemeyer aus dem starken Team noch herausragten.

HSG: Streich, Wedemeyer - Schlüter 8, Zimmer 2, Seibt, Funke 11/4, Büttner 7, Hinz 2, Zidar 1, v. Consbruch 1, Springer 4, Herrig 2, Lange 5, Nörtemann 2. (eko)