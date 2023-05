HSG Plesses Abstieg ist besiegelt: Langjährige Ära endet

Ihre zehn Tore reichten nicht: Plesses Beke Hartig (am Ball) ist gegen Hildesheims Ann-Kristin Roller (links) und Celia Heitefuß hochgestiegen. © Hubert Jelinek/gsd

Der Abstieg ist besiegelt! Die Frauen der HSG Plesse-Hardenberg hatten am Sonntag in Bovenden gegen Eintracht Hildesheim mit 26:30 (14:15) das Nachsehen und müssen die Handball-Oberliga verlassen.

Bovenden – Die Konkurrenz aus Großenheidorn und Northeim ist nicht mehr einzuholen. Damit endet vorerst die langjährige Ära des Burgenteams im niedersächsischen Oberhaus.

Der Start in das vermeintlich erste Endspiel darf getrost als missglückt bezeichnet werden. Die Gäste erzielten die ersten drei Treffer der Begegnung, lagen schnell 7:2 (10.) vorn. Dies zwang Joshua Schlüter zu einer ersten Auszeit. Die zeigte Wirkung. Sein Team kämpfte sich Tor um Tor heran. Lara Al Najem-Herrig gelang der 10:10-Ausgleich. Praktisch mit dem Pausenpfiff sicherte sich die Eintracht eine knappe Führung.

Nach dem Seitenwechsel blieb es spannend. Keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen. Richtig Hoffnung auf die benötigten Punkte kam im Lager der Heimsieben auf, als Beke Hartig ihr Team nach 42 Minuten in Überzahl vom Punkt erstmals mit 19:18 nach vorn brachte. Die Freude darüber währte aber nur kurz. Hildesheim konterte mit einem 5:0-Lauf in nur sieben Minuten. Plesse gab sich nicht auf, kam jeweils durch Yasmin Hemke beim 25:27 und 26:28 (58.) noch einmal in Schlagdistanz. Für eine Wende reichte es aber nicht mehr.

Für Joshua Schlüter war es nicht einfach, nach den nervenaufreibenden 60 Minuten die richtigen Worte zu finden. „Wir haben schwach angefangen, uns dann aber überragend zurückgekämpft. Vielleicht haben wir bei dieser Aufholjagd zu viele Körner gelassen“, lautete seine erste Analyse. Nach der Pause summierten sich die technischen Fehler, das Wurfglück fehlte. Die HSG schaffte es nicht, kühlen Kopf zu bewahren.

„Am Ende war Hildesheim abgezockter. Es war ein Spiegelbild der Saison“, so Schlüter weiter. „Die Mannschaft kann nur so gut sein wie der Trainer. Natürlich übernehme ich die Verantwortung.“ Auch wenn das abschließende Derby in Northeim für die HSG nun bedeutungslos ist, will man sich noch einmal richtig reinhängen.

HSG Plesse-Hardenberg: Suchy, Merz - Hemke 7, Al Najem-Herrig 5, Henne, Popp, Hartig 10/4, Begau, Bachmann, Schütze, H. Müller 3, Pfotzer 1, Herale, L. Müller. (zys)