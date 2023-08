2:0 im Derby: Traumstart für Göttingen 05 beim TSV Landolfshausen/Seulingen

Von: Helmut Anschütz

Teilen

Brenzlige Szene vorm TSV-Tor: 05-Stürmer Gerbi Kaplan (schwarzer Dress) zieht vor LaSeu-Torwart Aleksandar Stankovic den Kopf ein. Links LaSeu’s starker Abwehrmann Justin Pohl. © Hubert Jelinek/gsd

Göttingen 05 heißt der erste Sieger im ersten Spiel der neuen Saison in der Fußball-Landesliga.

Landolfshausen – Vor der starken Kulisse von 411 zahlenden Zuschauern gewann das team von Trainer Jozo Brinkwerth mit 2:0 (0:0) beim TSV Landolfshausen/Seulingen. Der eingewechselte Florian Reinke (52. Minute) und Gerbi Kaplan (90.) per Foulelfmeter sicherten den Schwarz-Gelben die ersten drei Punkte der Spielzeit 2023/24.

Am Ende war es ein verdienter Dreier für die 05er, weil die Gastgeber in der Offensive viel zu wenig geregelt bekamen und nur vier Torchancen in der gesamten Partie hatten. Die Göttinger verpassten dagegen ein klareres Ergebnis, da sie schon der Anfangsphase drei gute Möglichkeiten vergaben. Hebun Kaplan, Neuzugang Raphael Polczyk und Noah Tacke scheiterten jeweils am guten TSV-Torwart Aleksandar Stankovic.

LaSeu tat sich überaus schwer, offensiv Chancen zu kreieren. Die Einzige hatte Ladushan Ravindran, der aus dem Mittelkreis abzog und den Ball aus fast 50 Metern rechts am Tor vorbeisetzte. Nachdem Gerbi Kaplan eine weitere 05-Chance gegen Stankovic ausließ, zielte „Henne“ Ziegner nach TSV-Konter gut acht Meter übers 05-Tor Richtung Kuhweide.

Nach der Pause kam Reinke für Hebun Kaplan - ein Wechsel, der sich auszahlen sollte. Zunächst vergab Reinke noch (50.), doch dann hatte der TSV ihn im Rückraum völlig vergessen. Freistehend drückte Reinke die Kugel nach Gerbi-Kaplan-Vorarbeit zum 1:0 für 05 ins Netz.

Justin Pohl hatte danach die dritte LaSeu-Chance, köpfte aber links vorbei (54.). Nach 73 Minuten wurde aus einem Konter von Ziegner nichts, ehe auch der blasse Julian Muster einen Kopfball neben das 05-Gehäuse setzte (82.). Fünf Minuten vor Schluss scheiterte Polczyk mit einem Flachschuss an Stankovic, doch die 05er konnten noch ein zweites Mal jubeln. Pohl brachte Gerbi Kaplan zu Fall, der den Strafstoß zum 2:0 reinlupfte.

„Ein verdienter Sieg für 05“, meinte TSV-Coach Florian Jünemann. „Fürs erste Spiel bin ich vollauf zufrieden“, sagte 05-Trainer Brinkwerth. Vielleicht etwas geschönt, denn ein Leckerbissen war das Auftakt-Match der Landesliga eher nicht.

Tore: 0:1 Reinke (52.), 0:2 G. Kaplan (90., FE). (Helmut Anschütz/gsd)