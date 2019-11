Jahn Duderstadt dominiert Derby bei HSG Plesse

Handball-Oberliga Männer

+ © A.T. da Silva/gsd Harte Defensive: Plesses mit acht Toren erfolgreichster Werfer Raffael Pogadl (gelbes Trikot) wird von den Duderstädtern Jannik Burgdorf (rechts) und Chris Osei-Bonsu hart bedrängt. © A.T. da Silva/gsd

Die Serie der Misserfolge setzte sich für die Oberliga-Handballer der HSG Plesse-Hardenberg am Samstag in der Halle am Wurzelbruchweg fort: Im Südniedersachsenderby vor gut 200 Zuschauern unterlagen sie dem Oberliga-Rückkehrer TV Jahn Duderstadt verdient mit 24:26 (10:15).