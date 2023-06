42. und letztes Derby, „Risiko-Spiel“ der 05er im Jahnstadion

Zweikampf: Der SVGer Alexander Kern (rechts) gegen Spartas Ali Nasreddine – eine Szene aus dem Hinspiel. © Hubert Jelinek/gsd

Mit dem Stadtderby von Sparta Göttingen gegen die SVG Göttingen endet die Landesliga-Saison – dem 42. Südniedersachsen-Derby insgesamt in dieser Liga.

Göttingen – Brisanz bei der Partie zwischen Göttingen 05 und der Reserve von Eintracht Braunschweig, da mit Problemfans gerechnet wird und dieses Spiel daher ins Jahnstadion verlegt wurde. Der TSV La/Seu und der SC Hainberg müssen noch einmal reisen.

Sparta Göttingen - SVG Göttingen (Sa., 17 Uhr). Mit Anstand wollen sich Trainer Enrico Weiß, der zur kommenden Saison zum Kreisklassisten TSV Holtensen wechselt, und seine Mannschaft nach nur einem Jahr aus dieser Liga verabschieden. Jan Lohmann übernimmt in der kommenden Saison die Spartaner. Sein letztes Spiel für die SVG bestreitet ebenfalls Trainer Dennis Erkner, der wohl erst einmal eine Schaffenspause vom Fußball einlegt. Für ihn kommt Esmir Muratovic, der mit seinem aktuellen Kreisliga-Klub SC Rosdorf bereits in die Bezirksliga 4 aufgestiegen ist, jedoch am Sonntag noch beim Tabellenzweiten TSV Groß Schneen um die Meisterschaft kämpft, an den Sandweg, Erkner wünscht sich von seinem Team einen Sieg beim schon länger feststehenden Absteiger in diesem 42. und letzten Südniedersachsen-Derby.

Göttingen 05 - Eintracht Braunschweig II (Sa., 17 Uhr). Die Trennung von eventuellen Eintracht-Fans, das Jahnstadion als ehemalige Kult-Spielstätte von 05 und bis zu angeblich 100 „Groundhopper“ (Fans, die Stadien abklappern) sind von 05 genannte Gründe für den Umzug vom Maschpark. Gerbi Kaplan (Wade, Erkältung) fällt aus, offen ist der Einsatz von Jannik Hartwig. Steven Baumgardt macht sein letztes Spiel, er studiert künftig in den USA.

SSV Kästorf - TSV Landolfshausen/Seulingen (Sa., 15.30 Uhr). Der TSV hatte Kästorf darum gebeten, früher als 17 Uhr zu beginnen. Denn am Abend finden die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Vereins statt. Der von den Gästen gewünschten Uhrzeit um 14 Uhr stimmten die Gastgeber allerdings nicht zu. Mit einem Sieg wollen TSV-Trainer Florian Jünemann und seine Mannschaft direkt zu den Feierlichkeiten stoßen und so die Saison mit einem herausragenden siebten Tabellenplatz hinter Göttingen 05 und der SVG Göttingen abschließen – und mit dann möglichen 49 die höchste Punktzahl in den jetzt bereits neun Jahren der Zugehörigkeit erreicht haben.

SV Lengede - SC Hainberg (Sa., 17 Uhr). Der vorerst letzte Landesliga-Auftritt für die Hainberger. Zwei Siege, fünf Unentschieden und 26 Niederlagen führten zu nur elf Punkten und 27:114-Toren. So eine Bilanz reicht nicht zum Klassenerhalt. Jonathan Oberheim fehlt (fünfte gelbe Karte). (wg/gsd)