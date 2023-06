JFV 37 Göttingen 3:2 im Finale: „Fußball-Veilchen“ feiern Bezirkspokalsieg

Lila Jubel! Die Göttinger JFV 37-Spieler feiern nach dem Spiel den 3:2-Sieg über den SC Reislingen-Neuhaus im Bezirkspokalfinale. © Hubert Jelinek/gsd

So viele Zuschauer waren auf dem Platz am Rehbach beim FC Grone schon seit vielen Jahren nicht mehr!

Göttingen – Überwiegend waren es unter den fast 300 Anhängern Fans vom JFV Göttingen, die am Ende jubeln konnten: Mit einem 3:2 (1:1) feierte der JFV, bestehend aus den Klubs SVG, SC Hainberg und RSV 05 Göttingen, den Sieg im Bezirkspokalfinale gegen den SC Reislingen-Neuhaus aus Wolfsburg.

„Unser Sieg war absolut verdient“, meinten die beiden JFV-Trainer Oliver Hille und Lars Willmann unisono. „Wir haben gut gespielt, waren technisch besser, haben aber nicht alle Chancen genutzt“, so Hille weiter. „Es waren nicht die schönsten Tore, aber die wichtigsten“, meinte Willmann.

Die Wolfsburger gingen zunächst durch Paschke (10.) in Front. JFV-Kapitän Daniel Petzke glich nach 34 Minuten aus. Nach 63 Minuten brachte Bela Noe die Göttinger in Führung, die Mayhar Nekuienia auf 3:1 (87.) ausbaute. Weinert verkürzte für die Gäste noch auf 2:3 (90. + 2). Danach feierten die wie Basketball-Bundesligist BG Göttingen in lila spielenden „Fußball-Veilchen“ wie die Großen. (haz/gsd)