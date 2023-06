B-Jugend von Göttingen 05 im Titel-Fernduell mit Havelse

2:2-Torschütze: Tom Hobrecht (links) war in Ahlerstedt erfolgreich, sicherte den 05-B-Junioren einen Punkt. © Hubert Jelinek/gsd

Nach dem 2:2 beim JFV Ahlerstedt/O./B./H./H. fehlt den B-Junioren von Göttingen 05 in der Fußball-Niedersachsenliga nur noch ein Sieg am letzten Spieltag gegen den JFV Calenberger Land, um den Durchmarsch von der Landesliga in die Regionalliga zu schaffen.

Ahlerstedt/Göttingen – Die A-Junioren setzten ihre schlechte Rückrunde fort und verloren 0:3 in Georgsmarienhütte.

A-Junioren

SV Viktoria 08 Georgsmarienhütte - Göttingen 05 3:0 (2:0). Seit sechs Spieltagen wartet das Team von Trainer Nils Leunig nunmehr auf ein Erfolgserlebnis. Gegen die Gastgeber gerieten die Göttinger bis zur Pause mit 0:2 in Rückstand, konnten nach dem Wechsel die Partie offen gestalten, nutzten aber die sich bietenden Konterchancen nicht zum Anschlusstreffer und kassierten vielmehr wie das 0:2 erneut durch einen Foulelfmeter das 0:3.

Tore: Wulfgramm (36.), 2:0 Schäfer (44./Foulelfmeter), 3:0 Sukaj (88./FE).

B-Junioren

JFV Ahlerstedt - Göttingen 05 2:2 (2:1). Die 05er lagen nach 33 Minuten mit 0:2 zurück. Maximilian Herwig schaffte aber noch kurz vor der Pause den wichtigen 1:2-Anschlusstreffer zum 1:2. Nach dem Wechsel zeigten die Gäste Moral und erzielten nach 67 Minuten durch Tom Hobrecht den 2:2-Ausgleich, mit dem sie sich die Option auf Titel und Aufstieg sicherten. Zwar zog der TSV Havelse mit den 05ern gleich hat aber das wesentlich schlechtere Torverhältnis. Tom Hobrecht traf zum 30. Mal.

Tore: 1:0 Müller (16.), 2:0 Ron (33.), 2:1 Herwig (35.), 2:2 Hobrecht (67.). (wg/gsd)