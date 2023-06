B-Junioren von Göttingen 05 bleiben hart auf Aufstiegskurs

Den Ball weggespitzelt: Tom Hobrecht besiegte mit den 05-B-Junioren Eintracht Nordhorn mit 4:0. © Hubert Jelinek/gsd

Die B-Junioren von Göttingen 05 blieben auch am drittletzten Spieltag in der Fußball-Niedersachsenliga stramm auf Aufstiegskurs zur Regionalliga Nord.

Göttingen – Nach dem 4:0 gegen Nordhorn hat die Mannschaft von Trainer Jan Steiger zwei Punkte Vorsprung auf die Verfolger HSC Hannover und TSV Havelse. Bei den A-Junioren trudelt die Saison dagegen immer weiter aus.

Das Team von Coach Nils Leunig, der nach acht Spielzeiten als A-Jugendtrainer nach dieser Saison aufhören wird (auch weil er Vater wird), verlor 1:3 gegen Spitzenreiter SC Hemmingen-Westerfeld und ist Niedersachsenliga-Siebter.

A-Junioren

Göttingen 05 - SC Hemmingen-Westerfeld 1:3 (0:1). Ein umstrittener Foulelfmeter brachte das 0:1. Nach einem Stellungsfehler hieß es dann 0:2, ehe Hayrapetyan ein Traumtor zum 1:2 gelang. Nach dem schnell folgenden 1:3 war die Partie entschieden. Die Rückrundenbilanz hat sich auf drei Siege und nun acht Niederlagen verschlechtert. Leunig: „Seitdem wir oben nicht mehr dabei sind, fehlt die Motivation.“

Tore: 0:1 Biehl (15., FE), 0:2 Melenivskyi (58.), 1:2 Hayrapetyan (64.), 1:3 Druzhinin (67.).

B-Junioren

Göttingen 05 - Eintracht Nordhorn 4:0 (3:0). Vier Punkte fehlen den 05ern noch aus zwei Spielen (in Ahlerstedt, gegen Calenberg) zum Titel und Aufstieg. Gegen Nordhorn machten die Göttinger im Jahnstadion mit drei Treffern schon vor der Pause alles klar. Coach Steiger: „Wir haben gut angefangen, eine sehr gute ersten Halbzeit gespielt. Im Jahnstadion zu spielen, war ein tolles Erlebnis für die Jungs. Die zweite Hälfte war nicht mehr so konsequent.“ Tom Hobrecht führt die Torschützenliste jetzt mit 29 Treffern an.

Tore: 1:0 Ehrhardt (17.), 2:0 Hobrecht (26.), 3:0 Böll (40.), 4:0 Hobrecht (42.). (haz/gsd)