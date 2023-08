La/Seu sieht Pokalspiel gegen SVG als Härtetest fürs nächste Punktspiel

Im Pokal gefordert: Zum Landesligastart standen sich noch La/Seu und Göttingen 05 gegenüber – hier die 05er Linus Nolte (30) und Carlos Mücke gegen La/Seu"s „Henne“ Ziegner. © Hubert Jelinek/gsd

Nachzügler in der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals sind die beiden Landesligisten TSV Landolfshausen/Seulingen und die SVG Göttingen heute Abend um 19 Uhr in Seulingen.

Göttingen – In der zweiten Runde reist Landesligist Göttingen 05 zur SG Denkershausen/L. Der SCW Göttingen tritt in Osterode an, und Bezirksliga-Aufsteiger SC Rosdorf ist Gast der SG Dassel/S.

(alle Spiele heute um 18.30 Uhr).

Gestern kam es bereits zur Begegnung zwischen dem Bezirksligisten RSV Göttingen und dem Landesliga-Aufsteiger Bovender (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet).

1. Runde

TSV Landolfshausen/Seulingen - SVG Göttingen. „Ich freue mich auf dieses Spiel. Die SVG ist ein guter Gegner und auch für uns auch ein Härtetest mit Blick auf das Punktspiel am kommenden Wochenende in Lehndorf“, sagt TSV-Coach Florian Jünemann. Personell hat sich bei La/Seu nach dem 0:2 im Auftaktspiel der Landesliga beim 0:2 gegen Göttingen 05 nicht viel verändert. Allerdings hat sich Mittelstürmer Julian Muster im Training eine Fußverletzung zugezogen. „Da müssen wir noch abwarten“, so Jünemann. Es werde aber eine Elf auflaufen, die „Energie auf den Platz bringt“. Möglich, dass auf dem B-Platz in Seulingen gespielt wird, da dieser Flutlicht hat und ein Elfmeterschießen nicht ausgeschlossen werden kann.

Bei der SVG Göttingen fehlt lediglich der urlaubende Steffen Doll in den nächsten vier Wochen. „Wie schwer es gegen diesen Gegner ist, haben wir in der vergangenen Saison schmerzlich erfahren müssen“, erinnert sich SVG-Vize Thorsten Tunkel nur ungern an die 0:2-Niederlage im Punktspiel zurück. „Wir müssen konsequent unsere Chancen nutzen und vor allem den Kampf annehmen“, so Tunkel gegen einen TSV, der „so schwer ausrechenbar ist und über eine Qualität verfügt, eine mögliche Führung über die Zeit zu bringen“.

2. Runde

SG Denkershausen/Lagershausen - Göttingen 05. Mit Leon Lübberstedt und Fynn Soltendieck muss 05-Trainer Jozo Brinkwerth auf zwei weitere Urlauber verzichten. Gleichwohl steht ihm ein 15-er Kader zur Verfügung. „Wir würden fahrlässig handeln, diesen Gegner zu unterschätzen, den ich zum Beispiel aus meiner Zeit beim FC Grone noch kenne“, sagt Brinkwerth, der mit seinem Team auf jeden Fall weiterkommen will.“

VfR Dostluk Osterode - SCW Göttingen. Die Weender wollen am 3:1-Sieg in der ersten Runde gegen den FC Gleichen auch in Osterode anknöpfen.

SG Dassel/Sievershausen - SC Rosdorf. Der Bezirksliga-Aufsteiger Rosdorf hatte etwas überraschend 3:1 in der ersten Runde gegen den SV Rotenberg gewonnen und will auch in Dassel überraschen. (wg/gsd)