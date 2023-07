Landesliga-Absteiger Sparta Göttingen: Konsolidierung nach Riesen-Umbruch

Fußball

+ © Hubert Jelinek/gsd Die Neuzugänge von Sparta Göttingen: Oben von links: Erson Saciri, Lennard Daube, Ramadani Dzovani, Marvin Winkler, Erdem Kazan. Mitte v.l.: Trainer Jan Lohmann, Kürsat Akcay, Enis Tahiri, Mahsum Orak, Dino Dzajic, Felix Iber, Sheriff Sanni, Co-Trainer Ali Nasreddine. Unten v.l.: Alfredo Yeboah, Moumen Kam Naksh, Mike Baumfalk, Richmond Sam. © Hubert Jelinek/gsd

Nach dem Fototermin wurde Sparta Göttingen nassgemacht. Nicht von einem Gegner wie so oft in der vergangenen Saison, die mit dem Abstieg aus der Landesliga endete.

Göttingen –Vielmehr öffnete Petrus seine Schleusen, es goss am Göttinger Greitweg wie aus Kübeln. Der neue Trainer Jan Lohmann (40, Unternehmensberater in der IT-Branche) zog sein Übungsprogramm trotzdem unvermindert durch.

Bleibt aus Sparta-Sicht zu hoffen, dass die Rot-Weißen kommende Saison nicht wie am Freitagabend wie die begossenen Pudel dastehen.

Sparta 2023/24 – das ist mit dem Team von 2022(23 nicht mehr zu vergleichen. So heftig war ein personeller Umbruch beim Weststadt-Klub wohl noch nie. Ein Dutzend Spieler gingen, viele davon mit Coach Rico Weiß zum TSV Holtensen. So war Not am Mann, und Lohmann und Klubchef Bernard Marks mussten jede Menge neue Akteure rekrutieren. So sind mehr als ein Dutzend Neuzugänge am Greitweg gelandet. Bekannte und weniger Bekannte. Bei der Teamvorstellung waren die Neuen jedenfalls weit in der Überzahl.

„Es ist jetzt eine neue Ära“, sagt Lohmann, der selbst auf einem Umweg zu Sparta kam. Eigentlich sollte er Trainer bei der SVG werden, doch dann sah die SVG nach einem schlagkräftigen Vorfall noch als Holtenser Coach von einer Verpflichtung Lohmanns ab.

Was wiederum das Glück der Spartaner war, die einen Nachfolger für Rico Weiß suchten. Spartas Ziele? „Wir wollen uns in der Bezirksliga etablieren und oben mitspielen“, sagt Lohmann. „Leidenschaft und Motivation sind da.“ „Wir wollen uns konsolidieren, einen positiven Flow erwischen“, meint Klubchef Marks. „Wir haben Vertrauen zu Jan.“

Die Bezirksliga 4 wird aus Göttinger Sicht zur „Derby-Liga“: Acht Teams treffen sich zu 56 Derbys. „Absolut geil“ findet Lohmann das. „Das ist auch ein Vorteil, weil sich die Teams kennen.“ Im Bezirkspokal startet Sparta in bei der SG Dassel/Sievershausen, in der Liga bei Aufsteiger SC Rosdorf. (Helmut Anschütz/gsd)

Sparta Göttingen

ZUGÄNGE: Kürsat Akcay ((Kleinalmerode), Felix Iber (TSV Holtensen), Alfredo Yeboah (SCW Göttingen), Lennard Daube (Sparta II), Sebastian Dinter, Dino Dzajic (beide Sparta A-Jugend), Marvin Winkler (Hardegser SV), Erson Saciri (FC Grone), Mahsum Orak (SV Inter Roj), Ramadani Dzovani, Mike Baumfalk (beide Sparta III), Enes Tahiri (SC Hainberg), Sheriff Sanni (TV Eiche Horn Bremen).



ABGÄNGE: Marvin Brelage, Richard Rocha (beide SVG Göttingen), Marcel Avon (Groß Ellershausen), Marko Akcay (Kleinalmerode), Jannes Finn Kniepen (Egestorf), R. Weiß, Miguel Bodenbach, Marcel Heimbüchel, Taha Önder (TSV Holtensen), Carlos Mücke (Göttingen 05), Onur Akyol (Bovender SV), Christos Zlatoudis (Nörten), Ionannis Zachos (SG Denkershausen).