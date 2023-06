Lara Steinbrecher und Luis Oberbeck unzufrieden

Mit dem rechten Bein vorweg über die Hürde: Lara-Noelle Steinbrecher belegte im 400 m-Rennen über die Hindernisse beim Leichtathletik-Meeting in Osterode Platz vier. © Hubert Jelinek/gsd

Von diesem Auftritt im Osteroder Jahnstadion hatten sich die beiden südniedersächsischen Top-Aktiven mehr versprochen!

Osterode – Sowohl Lara-Noelle Steinbrecher (400 m Hürden) als auch Luis Oberbeck (800 m) waren mit ihren Leistungen beim 14. Internationalen Meeting in Osterode unzufrieden.

„Das war nichts Dolles – ein gebrauchter Tag“, meinte Steinbrecher nach ihrem vierten Platz in 59,49 sec.. „Die Frische war nicht da, aber insgesamt ist doch ein positiver Trend erkennbar.“ 300 Meter lief sie ordentlich, dann fiel Steinbrecher zurück. Bei den deutschen U 23-Meisterschaften in Göttingen (1./2. Juli, Jahnstadion) will sie um eine Medaille mitlaufen. Auch die U 23-EM in Espoo (Finnland, ab 11. Juli) ist noch ein Thema bei der Sebexerin, die für den SC Magdeburg startet.

Auch Luis Oberbeck (derzeit mit 1:46,35 min. über 800 m Zweiter der deutschen Rangliste) ärgerte sich. „Ich bin falsch angegangen, habe keinen guten Job gemacht. Ich wollte Druck machen, aber mir haben die Körner gefehlt.“ Für Oberbeck (1:47,47 min.) sind die Deutschen Meisterschaften in Kassel (8./9. Juli) das nächste Ziel. (haz/gsd)

„Nur“ Zweiter: Luis Oberbeck (LG Göttingen, links) kam in Osterode über 800 Meter hinter Dennis Biederbick (Eintracht Frankfurt, rechts) ins Ziel. © Hubert Jelinek/gsd