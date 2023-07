Leichtathletik-Trainer Frank Reinhardt: „Kira Wittmann vor WM-Nominierung“

Von: Helmut Anschütz

Teilen

Von wegen auf Sand gebaut: Kira Wittmann von der LG Göttingen bei einem früheren Wettkampf im Dreisprung der Frauen. Am (heutigen) Samstag startet sie bei einem Meeting in Leverkusen. © Hubert Jelinek/gsd

Die Leichtathletik-Phalanx der Top-Aktiven bei der LG Göttingen ist neben Neele Eckhardt-Noack, Kira Wittmann (beide Dreisprung) und Merle Homeier (Weitsprung) um 800 m-Meister Luis Oberbeck größer geworden.

Göttingen – Vor der Universiade in China sprachen wir dar-über mit DLV-Trainer und LG-Coach Frank Reinhardt.

Drei Wochen nach den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Kassel - wie ist da der Stand der Dinge des Göttinger Frauen-Trios?

Dreispringerin Kira Wittmann wird mit großer Wahrscheinlichkeit für die Weltmeisterschaft in Budapest ab 19. August nominiert werden. Es hängt ja immer von diesem unsäglichen Punkte-Ranking ab. Sie wäre aus Göttingen die einzige Starterin. Neele Eckhardt-Noack wäre qualifiziert gewesen aufgrund ihrer erbrachten Leistung. Aber verletzungsbedingt hat sie ja die Saison abbrechen müssen.

Wie ist bei Neele Eckhardt-Noack der Stand der Dinge derzeit nach ihrem Kreuzbandriss?

Das sieht so gut aus, dass wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen anfangen können zu trainieren. Sie hat die ganze Zeit alternatives Training gemacht. Am Donnerstag hatten wir noch einen MRT-Termin in Hannover und hoffen, sagen zu können, dass wir mit dem Einstieg ins Training beginnen können.

Ist da noch diese Saison mit einem Wettkampf zu rechnen oder ist es damit noch zu verfrüht, dass sie erst langsam wieder aufgebaut werden muss?

Genau so ist es! Ganz bewusst kein Wettkampf. Und dann langsam mit dem Aufbau beginnen für die ganz wichtige Saison 2024 wegen der Olympischen Spiele.

Welche Chancen sind Kira Wittmann in Budapest einzuräumen?

Die Qualifikation erst einmal überstehen, um unter die Top-12 zu gelangen. Das ist dieser Qualifikationswettkampf mit drei Versuchen, der ja immer eine besondere Situation ist: Du musst es hinbekommen, in diesen drei Versuchen eine bestimmte Leistung zu bringen bzw. sich unter die ersten Zwölf zu bringen. Das wird das Ziel von Kira sein. Die Qualifikationsweite wird erst am Tag des Wettkampfs bekannt gegeben.

Wie sieht es derzeit bei Merle Homeier aus im Weitsprung?

Sie hat leider nicht die Qualifikation für die WM geschafft aufgrund ihrer Verletzung, die sie im Winter relativ lange bis in den März hinein begleitet hat. Dadurch fehlten ihr ein paar spezielle Trainingsinhalte. Ihre Form stieg dann in Richtung Saison-Höhepunkt deutsche Meisterschaft an. Doch da konnte sie das nicht so ganz widerspiegeln, was die Ergebnisse im Vorfeld gebracht hatten. Da war sie zuvor 6,55 m gesprungen bei einem Wettkampf in Essen, und man konnte schon hoffen, dass sie etwas weiter springt als die dort erzielten 6,37 m.

Wie ist bei ihr der Plan – sie war für die Universiade in China nominiert.

Ja genau. Da ist das Ziel, so gut wie möglich abzuschneiden. Man kennt leider das Teilnehmerfeld nicht, man weiß überhaupt nicht, wer am Start ist. Wir wissen nicht, wie andere Nationen da verfahren. In Deutschland ist es so, dass diejenigen, die bei der Universiade starten, nicht bei der WM dabei sind. Es kann sein, dass andere Länder beide Events besetzen. Das ist alles noch etwas im Ungewissen.

Merle Homeier ist jetzt nicht die einzige Universiade-Teilnehmerin aus Göttingen, sondern auch der neue Lauf-Shooting-Star Luis Oberbeck von der LG Göttingen ist dabei nach seinem Titelgewinn über 800 m in Kassel.

Für ihn ein ganz großer Erfolg, dass er so zu einem internationalen Einsatz kommt. Luis hat bisher eine hervorragende Saison abgeliefert mit tollen Ergebnissen und als Krönung der DM-Titel. Bei ihm gilt das gleiche wie bei Merle Homeier: Abhängig vom Teilnehmerfeld sich soweit wie möglich in den Endlauf zu katapultieren. Aber das muss man von den beim Start Anwesenden abhängig machen.

Auch wenn Sie nicht Oberbecks Trainer sind – er hat doch einen Riesen-Sprung nach vorn gemacht...

Absolut. Dafür, dass er die 800 m-Strecke überhaupt erst ein Jahr ernsthaft läuft, ist das ein fantastisches Ergebnis, was er da erzielt hat. Sowohl, was die Zeit angeht als auch mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft.

Wie sehen Sie die WM in Budapest insgesamt? Weitsprung-Star Maleika Mihambo hat sich in Kassel verletzt – eigentlich eine sichere Medaillen-Kandidatin... Können Sie eine Prognose geben?

Das ist ganz schwer zu sagen. Durch den Ausfall von Neele Eckhardt-Noack, die ja auf alle Fälle auch eine Kandidatin für den Endkampf gewesen wäre, ist das schwierig zu beurteilen. Letztlich muss man abwarten, wer von den anderen Nationen am Start ist. In Richtung Medaille vielleicht im Stabhochsprung der Männer, aber sonst ist es schwierig mit einer Medaillen-Prognose. In den technischen Disziplinen (Stabhochsprung Männer, Diskuswerfen Frauen) gibt es weitere Möglichkeiten. Überraschungen sind immer möglich. (Helmut Anschütz/gsd)