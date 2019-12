Letzte Chance auf Tickets für den Sparkasse+VGH-Cup

Der Sparkasse+VGH-Cup ist ein absoluter Publikumsmagnet.

In den vergangenen Jahren war das U 19-Fußballturnier in der Lokhalle immer ausverkauft. Auch die Nachfrage nach Eintrittskarten für die 31. Auflage (9. bis 12. Januar) ist wieder enorm. Am Sonntag, 8. Dezember, gibt es die letzte Chance auf die wenigen freien Plätze. „Schnelligkeit ist gefragt. Vermutlich werden die Tickets innerhalb von 15 Minuten verkauft sein“, sagt Holger Jortzik vom Veranstalter Fest-GmbH. Tickets sind am 8. Dezember ab 10 Uhr ausschließlich über die Homepage des Veranstalters erhältlich.

sparkasse-vgh-cup.de