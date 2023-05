Ligaprimus Vorsfelde bei La/Seu fast gestrauchelt

In die Zange genommen: Kein Durchkommen für Vorsfeldes Raphael Zimpfer ( Mitte) gegen die TSV-Spieler Lukas Tappe (links) und Maximilian Purschke. © Hubert Jelinek/gsd

Während der TSV Landolfshausen in der Fußball-Landesliga am Samstag nach mäßiger Leistung gegen den VfL Wahrenholz 2:2 spielte, zeigte das Team von Trainer Florian Jünemann ein ganz anderes Gesicht gegen den souveränen Spitzenreiter SSV Vorsfelde, verlor aber äußerst unglücklich mit 1:2.

TSV Landolfshausen/Seulingen - SSV Vorsfelde 1:2 (0:0). Den Sieg hätte sich La/Seu allemal verdient gehabt in einem attraktien und auf hohem Niveau stehenden Spiel. Aus den Reihen der Vorsfelder war denn auch zu hören, dass der TSV bisher die Mannschaft gewesen sein, die dem Spitzenreiter die meiste Mühe bereitet habe und ihrem Torwart Justin Kick den Sieg zu verdanken hatte, der gegen „Henne“ Ziegner (40.) die TSV-Führung, gegen Simon Haarmann (63.) und Mathis Gleitze (70.) den Ausgleich und gegen Nico Diederich (86.) die erneute TSV-Führung verhinderte. „Ein Riesenkompliment an mein Team, das Charakter und eine tolle Reaktion gezeigt hat nach dem mäßigen Auftritt gegen Wahrenholz“, war Jünemann unheimlich stolz. Die Mannschaft habe den Matchplan umgesetzt, gut gegen den Ball gearbeitet und eine Schippe draufgelegt, so der TSV-Coach. Nach der 1:0-Führung des schon länger feststehenden Oberliga-Aufsteigers durch Marlo Moretti drängten die Gastgeber auf den 1:1-Ausgleich, der Ladushan Ravindran auch im Nachsetzen gelang (82.). Vorsfelde musste in der Schlussphase um den einen Punkt bangen, doch in der Nachspielzeit gelang den Gästen das überaus glückliche Siegtor durch Lennart Schmidt in der Nachspielzeit zum 2:1.

Tore: 0:1 Moretti (59.), 1:1 Ravindran (82.), 1:2 Schmidt (90. + 1).

TSV Landolfshausen/Seulingen - VfL Wahrenholz 2:2 (2:2). Das erste Spiel über Pfingsten endete nach einer torreichen ersten Halbzeit unentschieden. Simon Haarmanns Führung glich Marten Richter aus, und Ladushan Ravindrans 2:1 egalisierte Patrick Richter noch vor dem Pausenpfiff per Strafstoß zum 2:2. „Im Unterbewusstsein war bei meinen Spielern etwas Gleichgültigkeit dabei, sodass wir den Gegner dann durch individuelle Fehler stark gemacht haben“, ärgerte sich Trainer Florian Jünemann über zwei verschenkte Punkte.

Tore: 1:0 Haarmann (12.), 1:1 Richter (35.), 2:1 Ravindran (40.), 2:2 Schön (45., Foulelfmeter). (wg/gsd)