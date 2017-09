Lions ohne Niederlage ins Viertelfinale

+ Troy Tomlin

Braunschweig. Ungeschlagen haben die New Yorker Lions Braunschweig die Vorrunde in der German Football League beendet. Keine der anderen sieben Mannschaften in der Gruppe Nord der GFL war dem Team von Trainer Troy Tomlin gewachsen. 14 Spiele mit 14 Siegen – so die Bilanz des deutschen Rekordmeisters (elf Titel). Der zwölfte soll nun in dieser Saison hinzukommen.