Männer-Team mit Frauen-Power zum Auswärtssieg

Von: Ralf Walle

Sie schrieben Fußballgeschichte: Die zweite Mannschaft der SG Denkershausen/Lagershausen, die mit vier Fußballerinnen in der 1. Kreisklasse einen 5:0-Erfolg beim TSV Wahmbeck feierten. © SG Denekershausen/NH

Was machen, wenn einem das Personal fehlt? Diese Frage stellen sich im Amateurfußball jedes Wochenende viele Trainer und Vereinsverantwortliche.

Wahmbeck – Auch die Verantwortlichen der SG Denkershausen/Lagershausen standen vor der Entscheidung, wie sie mit der für vergangenen Sonntag angesetzten Partie des Reserve-Teams in der 1. Kreisklasse beim TSV Wahmbeck umgehen sollten.

Willkommen sind unsere Fußballerinnen in unserer Mannschaft immer wieder gern

Marcel Corde, Pressesprecher der SG Denkershausen/L.

„Aufgrund von Krankheiten, Urlaub und Verletzungen hatten wir große personelle Probleme, für das Spiel in Wahmbeck eine Mannschaft zu stellen“, erzählt SG Denkershausen/Lagershausen-Pressesprecher Marcel Corde. Aus diesem Grund habe man am vergangenen Dienstag beim TSV wegen einer kurzfristigen Verlegung der Partie angefragt – und am Freitag eine negative Antwort erhalten. In der vergangenen Saison gab es übrigens den umgekehrten Fall, als Wahmbeck bei der SG D/L II um eine Verlegung gebeten hatte. „Wir haben damals zugestimmt“, erinnert sich Corde.

Weil nur neun Spieler zur Verfügung standen und die Verschiebung der Partie nicht klappte, musste Plan B her. Nach dem 10:0 am Freitagabend über Bovenden bekräftigten Leonie Wrede, Sarah Bode, Annabelle Wille und Celina Koschnitzke noch auf dem Sportplatz, dass sie am Sonntag gern aushelfen würden.

Und so stellte Trainer Christopher Heise mit Celina Koschnitzke und Annabelle Wille zwei Fußballerinnen in Wahmbeck gleich in die Startelf – mit Erfolg. Denn auf Vorlage von Christoph Oppermann war Celina Koschnitzke – die vierfache Torschützin von Freitagabend – schon wieder in Torjägerlaune und erzielte in der fünften Minute das 0:1. Vier Minuten später war Koschnitzkes Doppelpack perfekt. Nach einem zu kurzen Abstoß des TSV-Keepers traf sie mit einem Distanzschuss in den Torwinkel. Dieser Frauenpower hatte Wahmbeck nichts entgegenzusetzen.

Danach überließen die Fußballerinnen jedoch den Fußballern des Reserveteams das Toreschießen. Andy Dreier wandelte auf Koschnitzkes Spuren und traf nach einem zu kurzen Abschlag der Gastgeber zum 0:3 (18.). Nur vier Minuten später konnte Dennis Müller auf Vorlage von Celina Koschnitzke seinen ersten Treffer im SGE-Trikot erzielen und auf 4:0 erhöhen. Nach 37 Minuten erhöhte Trainer Heise dann die Frauenquote und brachte mit Sarah Bode Spielerin Nummer drei ins Spiel.

Zur zweiten Halbzeit wurde dann mit Leonie Wrede (für Annabelle Wille) die vierte Spielerin eingewechselt. Ab der 75. Minute waren alle vier Bezirksliga-Kickerinnen zeitgleich auf dem Rasen. Sarah Bode lieferte noch die sehenswerte Vorarbeit zu Julius Seegers Tor zum 0:5-Endstand (87.).

Über die gesamte Spielzeit waren immer zwei Fußballerinnen bei der SG Denkershausen/L. am Ball, eine Viertelstunde waren sogar vier Fußballerinnen zeitgleich auf dem Rasen: Ein schönes Kapitel gelebte Fußballgeschichte im Kreis Northeim-Einbeck. Und viel mehr als nur eine Notlösung. „Wahnsinn, wie gut das Celina, Annabelle, Leo und Sarah gemacht haben. Die haben da nicht nur mitgehalten“, lobte Trainer Christopher Heise.

Eine Dauerlösung sollen Fußballerinnen in der zweiten Mannschaft der SG Denkershausen/L. aber nicht sein, betont Pressesprecher Marcel Corde. „Unsere Frauen sind Bezirksliga-Tabellenführer und wollen um den Aufstieg in die Landesliga mitspielen. Und wir werden in der Reserve hoffentlich dauerhaft keine Personalprobleme haben. Aber willkommen sind unsere Fußballerinnen in unserer Mannschaft immer wieder gern!“

(Ralf Walle)