Medaillenglanz bei den 19. Dressur-Tagen in Bettenrode

Teilen

Anne Koch (Einbeck) startet im St. Georg Special bei der Qualifikation für den Nürnberger Burgpokal. © Hand-Peter Niesen

Mit internationaler Beteiligung und der zweimaligen Mannschafts-Olympia-Goldmedaillien-Gewinnerin Dorothee Schmidt starten heute die bis Sonntag laufenden 19. Bettenröder Dressurtage auf der Anlage von Philipp Hess in Bettenrode.

Bettenrode – Höhepunkte sind die großen klassischen Prüfungen mit Grand Prix, dem Kurz-Grand Prix und der Grand Prix Kür.

Auch der Gold-Olympiasieger mit der Mannschaft von 2004 in Athen, Hubertus Schmidt, ist als Trainer vor Ort.

Die Blicke der Dressur-Fans aus der Pferdesportregion Südhannover mit den Landkreisen Göttingen und Northeim werden dabei auf Anne Koch (St. Georg Einbeck) ruhen. Die 24 Jahre alte Reiterin, inzwischen im Besitz des Goldenen Reitabzeichens, hat erst jüngst in Nörten-Hardenberg mit Lagavulin an, einem 2015 geborenen Hannoveraner Wallach bei drei S-Prüfungen abgeräumt.

Mit Lagavulin startet die Betriebswirtschaftsstudentin am Samstag um 14.30 Uhr im St. Georg Special, außerdem beim St. Georg Special am Sonntag um 11 Uhr jeweils im Preis um den Nürnberger Burgpokal. Die Qualifikation für diesen Burgpokal ist schon seit 2010 Teil der Bettenröder Dressurtage. Die Starterinnen und Starter wollen das Finale im Dezember im Rahmen des Frankfurter Festhallenturniers erreichen.

Diese Serie umfasst deutschlandweit 14 Stationen und gehört damit in einer Reihe mit Veranstaltungen wie den Deutschen Meisterschaften in Balve und der Weltmeisterschaft junger Dressurpferde in Verden/Aller. Darüber hinaus geht es bei den fünf- und sechsjährigen Pferden um die Qualifikation für das Bundeschampionat vom 30. August bis 3. September in Warendorf.

Auch Amateure kommen nicht zu kurz: In der M**- und der S*-Dressur der Kleinen Tour werden Teilnehmer separat platziert. In der heutigen Turnierlandschaft eine Seltenheit. (zhp)