Mehr als 5000 Teilnehmer bei der 33. Auflage: Rekordrennen vorm Gänseliesel

Von: Andreas Arens

Logenplatz für das Gänseliesel: Der Altstadtlauf durch Göttingens Gassen lockt Einwohner und Teilnehmer (wie hier BG-Basketballer Harper Kamp, Nummer 1812, im letzten Jahr) mit seinem besonderen Flair. © Hubert Jelinek/gsd

Viel Schweiß wird wieder den Boden der Fußgängerzone in der Göttinger Innenstadt benetzen, wenn am heutigen Mittwoch ab 18 Uhr zum 33. Mal der Altstadtlauf um den Gänseliesel-Pokal rund und das Alte Rathaus ausgetragen wird.

Göttingen – 5060 Teilnehmer haben sich für das Großereignis des Breitensports in der Uni-Stadt angemeldet. Nachmeldungen sind aus Kapazitätsgründen und um die Freiwilligen Helfer nicht zu überlasten in diesem Jahr nicht möglich.

„Die räumlichen Bedingungen in der Innenstadt, vor allem am Start, sind für die jeweiligen Teilnehmerobergrenzen entscheidend“, erklärte Organisationschef Oliver Majchrzak den „Aufnahmestopp“ für die Teilnehmerliste beim Altstadtlauf.

Mehr als 5000 Starter – das gab es noch nie. Und viel mehr Teilnehmende dürfen es aus Sicherheitsgründen unter den jetzigen Bedingungen auch nicht werden. Schon diese hohe Zahl bedingte eine Änderung bei der Streckenführung: Nun startet der Göttinger Altstadtlauf vor dem Gänseliesel in Richtung Norden, biegt in die Barfüßerstraße ab und nimmt dann die übliche „Drehrichtung im Uhrzeigersinn“ in Richtung Kurze- und Lange-Geismar-Straße. Erst ab der zweiten Runde ist alles wie immer – am Gänseliesel vorbei und vor Karstadt Sport in die Rote Straße nach links.

Die Änderung wurde nötig, nachdem es im vergangenen Jahr nach dem Start zu einem Engpass in der Linkskurve in die Rote Straße kam. Das Gedränge in der Startrunde soll durch die breitere Rechtskurve in die Barfüßerstraße nun minimiert werden.

Fünf Strecken auf der ansonsten bekannten Altstadt-Runde bieten die Veranstalter der LG Göttingen um Chef-Organisator Oliver Majchrzak den Lauf-Enthusiasten bei Niedersachsens drittgrößtem Volkslauf an.

. Ab 18 Uhr geht es mit dem Youngster-Lauf über 600 Meter für die Jahrgänge 2012 und jünger los.

. Direkt im Anschluss (18.10 Uhr) folgen der Schulcup, bei dem es nun erstmals auch eine Mannschaftswertung für Fünfer-Teams gibt, und der Schnupperlauf jeweils über eine komplette Runde (1,9 Kilometer). Teilnahmeberechtigt sind Starter der Jahrgänge 2015 und älter.

. Beim Firmencup ab 18.30 Uhr geht es über drei Runden. Erwartet wird wie immer ein Zweikampf zwischen den Teams von Sartorius (290 Startende) und Mahr.

. Ab 19.25 Uhr beginnen die Hauptläufe. Zunächst sind die Mittelstreckler über 5,4 km dran. Bei der Tour d’Energie und der Frühjahrsvolkslauf feierte Nachwuchsläufer Benno Hogh-Holub (LG Göttingen) 2023 schon glänzende Erfolge als Sieger der Mittelstrecke (Frühjahrsvolkslauf) und Junioren (Tour d’Energie). Heute könnte Hogh-Holub das Titel-Triple perfekt machen. Bei den Frauen rechnet sich Vereinskameradin Ella Schüttler Siegchancen aus.

. Der Startschuss für den Langstreckenlauf um den Novelis-Cup erfolgt um 20.20 Uhr. Die sechs Runden über 10,5 km zählen wie Tour d"Energie und Frühjahrsvolkslauf zur Gö-Challenge.

Nach der Premiere im letzten Jahr gibt es auch wieder eine Sonderwertung für die 650 Teilnehmer der Universität, den Georgia Augusta Cup.

Zuschauern wie Aktiven empfehlen die Veranstalter, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen oder außerhalb des Innenstadt-Bereichs zu parken. Begrenzte Parkmöglichkeiten stehen am Albaniplatz (Stadthalle), auf dem Uniparkplatz (Weender Landstraße) sowie in den Parkhäusern Carré (Reitstallstraße), Groner Tor und Bahnhof/Lokhalle zur Verfügung.

WC, Umkleide und Duschen befinden sich in den Räumlichkeiten der Berufsbildenden Schulen (BBS) III Ritterplan. Zudem gibt es Dixi-Toiletten zwischen Altem Rathaus und Johanniskirche. (Andreas Arens)