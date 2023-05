MTV Rosdorf 27:27 gegen Lüneburg: Unentschieden zu Heiligenstadts Abschied

Von: Walter Gleitze

Energisch durchgesetzt: Rosdorfs Julia Mündemann (44) kann auch von Lüneburgs Swenja Glas (links) nicht am erfolgreichen Torwurf gehindert werden. © Hubert Jelinek/gsd

Der scheidende Trainer Sascha Heiligenstadt zeigte sich nach dem letzten Saisonspiel, das für die Frauen des MTV Rosdorf in der Handball-Oberliga gegen den Handballverein Lüneburg mit einem 27:27 (15:11) endete, trotz der Tatsache, dass diese Partie auch zugunsten der Gastgeberinnen hätte enden können, zufrieden.

Göttingen - „Immerhin haben wir gegen den Tabellenfünften gespielt, auch wenn wir einen Punkt verschenkt haben, da wir einige freie Würfe liegen gelassen haben“, sagte Heiligenstadt, der nach vier Jahren das Zepter an Lennart Pietsch weiterreicht und die Landesliga-Männer des MTV Rosdorf übernimmt.

Die erste Führung für die Rosdorferinnen erzielte Freda Seifert per Siebenmeter zum 4:3. Diese Führung baute der MTV kontinuierlich zum Halbzeitstand von 15:11 aus, weil in der Abwehr konzentriert garbeitet wurde und auch in der Offensive Vieles funktionierte. „Da hat sich meine Mannschaft den A... aufgerissen, auch wenn dann nach der Pause ein wenig die Ideen im Angriff gefehlt haben“,analysierte der Rosdorfer Coach.

Einen Durchhänger hatte sein Team dann zwischen der 36. und 41. Minute, als innerhalb dieser nur fünf Minuten Lüneburg mit einem 5:0-Lauf auf 19:19 ausgleichen konnte. Die starke Julia Mündemann, mit sechs Toren erfolgreichste Werferin ihrer Mannschaft, weckte ihre Mitspielerinnen mit dem 20:19 aus dem „Tiefschlaf“. „In dieser Phase waren wir ein bisschen weg vom Thema“, drückte es Heiligenstadt so aus.

Von diesem Zeitpunkt an stand das Spiel bis zum Schlusspfiff auf des Messers Schneide. Als aber die Gäste erstmals nach langer Zeit mit 24:23 (52.) in Führung gingen, schien das Spiel zu ihren Gunsten zu kippen. Doch Rosdorf hielt dagegen, ging seinerseits eine Minute vor Schluss durch eine Energieleistung von Mündemann, die sich am gegnerischen Kreis durchgetankt hatte, mit 27:26 in Führung, kassierte dann das 27:27 durch Jula Steinbach. Den Siegtreffer hätte Neele Diek erzielen können, wurde Siebenmeter reif daran gehindert, doch die Schiedsrichter ahndeten dieses Foul nicht, sodass es beim schiedlich-friedlichen Remis blieb.

„Wir haben uns gegen den Tabellenfünften gut geschlagen. Wenn man die vergebenen Chancen sieht, ist es natürlich ärgerlich. Letztendlich haben wir einen Punkt, und das ist okay“, so Heiligenstadt.

MTV Rosdorf: Schlote - Keppler 1, Neidhardt 3, Gutenberg 2, Frölich 2, Fromm, Fahrenkamp, Wedemeier 2, Kehler 1, Moschner 3, Seifert 3/3, Meißner, Mündemann 6, Diek 4. (Walter Gleitze /gsd)