Müller und Renneberg ziehen positive Bilanz

Göttingen. Am Freitag um 19 Uhr stehen sich im Finale des 13. Sparkasse Göttingen Cups Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim und Landesligist TSV Landolfshausen/Seulingen in Weende gegenüber.

In diesem Endspiel sind die Northeimer Favorit. Doch der TSV scheint gegen die eine Liga höher spielende Eintracht nicht chancenlos. In den Gruppenspielen setzten sich die Landolfshäuser/Seulinger gegen den Kreisklassisten Nikolausberger SC mit 4:0 durch. Knapper war es gegen den Ligakonkurrenten SCW Göttingen, der dennoch verdient mit 2:1 geschlagen werden konnte. Gegen den starken Bezirksligisten SSV Nörten-Hardenberg, der erst im Halbfinale von Eintracht Northeim, gestoppt werden konnte, kam das Team von Trainer Ingo Müller allerdings über ein 1:1 nicht hinaus.

Cup taugt als Vorbereitung

Gegen die beiden Bezirksligisten Bovender SV im Viertelfinale und FC Grone im Halbfinale taten sich die TSVer indes schon schwer. „Wenn Bovenden und Grone in den ersten Halbzeiten ihre Chancen besser genutzt hätten, hätten wir Probleme gehabt“, gibt denn auch Müller unumwunden zu. Ein positives Fazit zieht der TSV-Coach mit Blick auf den Cup. „Das Format passt, wir sind zufrieden. Als Vorbereitungsturnier taugt dieser Cup durchaus und macht Sinn. Wir haben das erreicht, was wir uns selbst auch vorgenommen hatten, nämlich ins Finale zu kommen“, sagt Müller. Für ihn ist im Finale der Oberligist aus Northeim Favorit. „Da bin ich durchaus Realist, wir werden das Spiel aber nicht so ohne Weiteres abschenken“, betont der TSV-Coach.

Veranstalter zufrieden

Auch Lutz Renneberg vom Veranstalter F.E.S.T. GmbH ist zufrieden. „Wir haben eine überwiegend positive Resonanz erfahren, was sicherlich auch am sehr schönen Sommerwetter lag“, sagt Renneberg. Bis auf die Absage der beiden Halbfinalspiele aufgrund des Unwetters am vergangenen Sonntag seien die Terminierungen der einzelnen Spiele reibungslos verlaufen. Auch die Neuansetzung der beiden Halbfinalspiele sei sehr flexibel gehandhabt worden, auch mit den Zuschauerzahlen sei man durchaus zufrieden gewesen. Das Spielniveau sei bei den meisten Spielen durchaus beachtlich und sehr ansprechend gewesen, führt Renneberg weiter aus. (wg/gsd-nh)