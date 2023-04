Muratovic von Rosdorf zum Sandweg: „Eiswürfel-Esmir“ neuer SVG-Trainer

Etwas schneller: Der SVGer Steen Zimmermann (rechts) zieht im Hinspiel an Nörtens Julian Keseling vorbei. © Hubert Jelinek/gsd

Vor dem 27. Spieltag in der Fußball-Landesliga stehen zwei Klubs mit ihren Trainer-Entscheidungen im Blickpunkt.

SSV Nörten - SVG Göttingen. Esmir Muratovic (53) wird neuer Trainer der SVG und damit Nachfolger von Dennis Erkner, nachdem sich die Schwarz-Weißen von Jan Lohmann (Tätlichkeit als Holtenser Spielertrainer) sofort wieder trennten. Der gebürtige Bosnier unterschreibt am Sandweg einen Vertrag über zwei Jahre.

„Zuerst möchte ich mich beim SC Rosdorf und Carsten Ilse für die fairen Gespräche zum Wechsel von Esmir bedanken. Fachlich bekommen wir einen hervorragenden Trainer. Zudem weiß jeder, der mal mit Esmir Kontakt hatte, was er für ein toller Mensch ist. Er kann Spieler besser machen, das hat er auf seinen bisherigen Stationen mehrfach bewiesen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in den nächsten zwei Jahren“, so SVG-Vize Thorsten Tunkel.

Die Kaderplanung wird jetzt vorangetrieben, sodass die SVG in den nächsten Tagen die ein oder andere Personalie verkünden wird.

PS. Der Spitzname „Eiswürfel-Esmir“ resultiert aus einem Vorfall zu seiner aktiven Zeit. Bei einem Oberliga-Spiel gegen die SVG Einbeck warf der frühere 05-Spieler (133 Einsätze zwischen 1998 und 2003, 25 Tore) mit Eiswürfeln nach einem der Schiedsrichter-Assistenten – daraus entstand sein Spitzname.

SC Hainberg - SSV Kästorf. Alles beim Alten dagegen beim SC Hainberg. Das Landesliga-Schlusslicht geht mit dem Trainerteam Oliver Hille und Lars Willmann in die kommende Spielzeit in der Bezirksliga. Beide Trainer gestalten seit Beginn der laufenden Spielzeit den Umbruch im Hainberger Herrenfußball, nachdem 18 von 24 Spieler des letztjährigen Landesliga-Kaders den Verein verlassen hatten. „Uns war klar, dass es ein sehr schwieriges Jahr für uns wird und ein Abstieg sehr wahrscheinlich ist. Trotzdem haben die beiden ein Team geformt, das sich gut entwickelt“, lobt SC-Klubchef Jörg Lohse die Arbeit der beiden Coaches. Beide sind und bleiben auch für die A-Junioren des JFV 37 verantwortlich, mit der sie als souveräner Tabellenführer auf dem Weg in die Landesliga sind.

Eintracht Braunschweig - Sparta Göttingen. Trainer Rico Weiß fährt mit einer Rumpftruppe nach Braunschweig: Mücke, Heimbüchel, Koc und Nasreddine fehlen. Anpfiff ist erst um 16 Uhr in Eintrachts Nachwuchsleistungszentrum.

Göttingen 05 - BSC Acosta Braunschweig. Fährt die schwarz-gelbe Torfabrik nach der „Kurzarbeit“ bei Sparta (2:2) die Produktion wieder hoch gegen den Abstiegskandidaten? Auch Trainer Brinkwerth fehlen vier Spieler.

TSV Landolfshausen/Seulingen - MTV Wolfenbüttel. Nach dem 2:1 gegen Lehndorf kommt jetzt der Zweite nach Landolfshausen. TSV-Trainer Jünemann: „Mit dem MTV, der SVG Göttingen und dem SV Lengede haben wir jetzt drei Hochkaräter vor der Brust.“ haz/gsd-nh

Neuer Trainer bei der SVG: Esmir Muratovic. © Hubert Jelinek/gsd