Nach brillantem Vortrag des TSC Schwarz-Gold Göttingen zwei Einsen

Göttingen. Nicht enden wollender Applaus der 2200 begeisterten Zuschauer in der proppevollen S-Arena für eine grandiose Darbietung und anschließend auch bei der Siegeehrung für die Standardformation des TSC Schwarz-Gold Göttingen. Die acht Paare um Trainer Markus Zimmermann heimsten sich bei den sieben Wertungsrichtern am dritten Turniertag der Bundesliga zwei Einsen ein.

„Das habe ich so noch nicht erlebt. Ich freue mich riesig und bin begeistert von dem Auftritt dieses Teams“, meinte hinterher der Vorsitzende des TSC Göttingen, Jens Wortmann. Hinter dem siegreichen amtierenden deutschen Meister TSC Braunschweig belegten die Göttinger nach fünf Zweien und eben diesen zwei Einsen den zweiten Platz und sind bei zwei noch ausstehenden Turniertagen nicht mehr von diesem zweiten Platz zu verdrängen. Der sich im Umbruch befindliche TC Ludwigsburg mit nur sechs Paaren belegte vor dem TSC Rot-Gold Casino Nürnberg und dem Tanzclub Bernau den dritten Platz.

Nicht nur, dass die Göttinger mit dieser Wertung so langsam am Thron des amtierenden Weltmeisters Braunschweig kratzten, sie stellten mit den 2200 auch einen eigenen Zuschauerrekord auf. Hinzu kommt, dass es bisher, seitdem es diese Bundesliga der Standardformationen gibt, sich niemand erinnern kann, dass an einem Turniertag schon einmal so viele Zuschauer anwesend waren. Lesen Sie vor diesem Samstagabend mehr in der Printausgabe am Montag. (gsd)

Von Walter Gleitze