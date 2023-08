Nach den Spielabbrüchen bei SVG und BSV: Neuansetzungen schwierig

Teilen

Da war es noch trocken: SVG-Rechtsaußen Nicolas Krenzek (rechts) lässt dem Kästorfer Torwart Tobias Bremer keine Abwehrchance und erzielt so die 1:0-Führung für die Schwarz-Weißen. © Hubert Jelinek/gsd

Das ging ja „gut“ los! Zwei Spielabbrüche am ersten Spieltag wegen schwerer Gewitterschauer bei der SVG Göttingen und in Bovenden – das gab’s wohl auch noch nie.

Die Spielabbrüche

Schwierig jetzt für Landesliga-Staffelleiter Thorsten Tunkel, die Partien neu anzusetzen. „Das muss jetzt zeitnah passieren, wir können das nicht auf die lange Bank schieben“, so der SVG-Vize. „Der Terminplan ist aber bis in den Dezember inklusive der Feiertage voll, also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch mittwochs gespielt werden wird – bei uns auch eventuell auf dem Kunstrasen unter Flutlicht. Ich will aber auf alle Fälle noch abwarten, wie es bei den beteiligten vier Teams (SVG/Kästorf, Bovenden/Wahrenholz, d. Red.) im Bezirkspokal weitergeht“, sagt Tunkel.

SVG Göttingen

Da musste man kein Hellseher sein, um sich sicher zu sein, dass die SVG Göttingen ihr Spiel gegen den SSV Kästorf, das nach 45 Minuten abgebrochen wurde, am Ende gewonnen hätte. 2:0 stand es zur Halbzeitpause für das Team des neuen Trainer Esmir Muratovic, der mit dem Auftritt seiner Elf durchaus zufrieden sein konnte. Kästorf langte zeitweilig überhart zu, was der gut leitende Schiedsrichter Steffen Geismann aber mit gelben Karten unterband. Die Dreier-Abwehrkette der Schwarz-Weißen stand recht sicher, und im Mittelfeld fiel der Ex-Hainberger Mohamed Taboure positiv auf. Mattis Mühlhaus, auf nunmehr ungewohnter Sechserposition, und Julian Kratzert hinter den Spitzen haben wohl ihre Rollen gefunden, spielten überaus effektiv.

Bovender SV

Dennis Falinskis 1:0 nach gut 60 Sekunden wäre das erste Tor der neuen Saison in der Landesliga gewesen – zählt aber nun nicht wegen des Gewitter-Abbruchs. Diese kleine Ehre bleibt nun Wolfenbüttels Nils Göwecke (3. Minute) beim 7:0 gegen Lehndorf vorbehalten. Zumindest ist der BSV nun heute im Pokal beim RSV 05 nicht überanstrengt nach nur 45 Minuten am Sonntag. BSV-Mittelfeldmann Jakob Synofzik musste gegen Wahrenholz schon nach 21 Minuten verletzt raus, Til Seiger, der vom RSV Göttingen neu zum BSV kam, ersetzte ihn. Spielt er auch heute bei seinem bisherigen Klub?

SSV Nörten

Zum dritten Mal in Folge mussten die SSV-Kicker den Saisonauftakt vor fremder Kulisse bestreiten und das jeweils gegen einen Aufsteiger. Keine leichte Aufgabe für eine Mannschaft die als letztjähriger Tabellendritter und Pokalsieger anreist. Das stachelt den Ehrgeiz eines Neulings zusätzlich an. Keine neue Erfahrung für die Nörtener, die bei der 1:2-Niederlage bei Türk Gücü Helmstedt nur schwer ins Spiel fanden. „Im ersten Durchgang waren wir gegen einen starken Aufsteiger nicht präsent genug und haben leider unsere Chancen nicht genutzt“, stellte der Oliver Gremmes vertretende SSV-Co-Trainer Tim Lindemann, fest. Wer weiß, wie die Partie gelaufen wäre, wenn Taubert den Elfmeter zum 1:0 verwandelt hätte? Hätte, Wenn und Aber. Da war sein Treffer zum vorübergehenden Ausgleich nur ein schwacher Trost, denn die Gastgeber trafen kurz vor Schluss noch zum Siegtor. In Petershütte hat das SSV-Team am Mittwoch umgehend die Gelegenheit zur Wiedergutmachung.

TSV Landolfshausen/S.

La/Seu gelang es nicht, 05-Stürmer Gerbi Kaplan in den Griff zu bekommen. Er bereitete nicht nur das 1:0 vor, sondern machte durch den an ihm verursachten Foulelfmeter zum 2:0 den Sack zu. Allerdings muss sich TSV-Trainer Florian Jünemann Gedanken über seine Offensive machen. „Da waren wir nicht effektiv genug“, musste er nüchtern feststellen. In der Tat waren die Angriffe viel zu statisch, sollte mit langen Bällen Julian Muster gesucht werden, der dann aufgrund seiner Größe per Kopf auf Mitspieler verlängern sollte, was sich allerdings als uneffektives Mittel herausstellte. (osx/wg-gsd/haz-gsd/nh)