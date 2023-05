Nach Derby-Pleite nächstes Derby für die SVG beim SC Hainberg

Über Geschmack lässt sich streiten: Müssen solche Beleidigungen der 05-Fans gegenüber dem Stadtnachbarn vom Sandweg sein? Mit Jan Lohmann ist der frühere Trainer des TSV Holtensen gemeint, den die SVG für die kommende Saison als Nachfolger von Trainer Dennis Erkner verpflichten wollte, die SVG nach Lohmanns Fehlverhalten in einem Punktspiel seiner Mannschaft aber dessen Verpflichtung wieder rückgängig gemacht hat. © Hubert Jelinek/gsd

Der TSV Landolfshausen/Seulingen muss am 32. Spieltag der Fußball-Landesliga im Nachbarschaftsderby bei Eintracht Northeim antreten.

Göttingen – Der bereits lange schon feststehende Absteiger SC Hainberg erwartet im Stadtderby die SVG Göttingen. Nach dem 3:1-Derbysieg bei der SVG Göttingen will Göttingen 05 beim BV Germania Wolfenbüttel nachlegen. Das Spiel von Sparta Göttingen gegen den TSC Vahdet Braunschweig wurde vorverlegt auf den 8.

April und endete 0:3.

Eintracht Northeim - TSV Landolfshausen/Seulingen (So., 14 Uhr). Nachdem der Ligaerhalt für den TSV Landolfshausen/ Seulingen seit dem vergangenen Mittwoch endgültig feststeht, können die Gäste diese Partie in Northeim ohne jeden Druck angehen. Die Chance, in der Tabelle zu klettern und möglicherweise noch am Saisonende auf Rang sieben zu stehen, ist für das Team von Trainer Florian Jünemann Motivation genug, sich jetzt nicht hängen zu lassen.

SC Hainberg - SVG Göttingen (So. 15 Uhr). Eine gewisse Niedergeschlagenheit hat SVG-Trainer Dennis Erkner bei seinen Spielern im Training nach der 1:3-Derby-Niederlage gegen Göttingen 05 schon ausgemacht. Gleichwohl muss diese Pleite ausgeschüttelt werden vor dem weiteren Stadtderby bei den Hainbergern. Dabei bewundert Erkner, was sich gerade auch in den letzten Spielen des SC getan hat. „Das ist aller Ehren wert, dass der Verein an den beiden Trainern festgehalten hat“, sagt der SVG-Coach, der wohl seine Mannschaft auf drei bis fünf Positionen verändern will. So erhalten möglicherweise Dilsad Kaplan und Steen Zimmermann die Chance, in der Startelf zu stehen. Hainberg hingegen möchte an die Leistung des 3:1-Sieges vor zwei Wochen gegen Germania Wolfenbüttel anknüpfen.

BV Germania Wolfenbüttel - Göttingen 05 (So., 15 Uhr). Mit der Euphorie des Derbysieges reisen die Schwarz-Gelben zum Aufsteiger nach Wolfenbüttel, der möglicherweise nur ein einjähriges Gastspiel in dieser Liga gegeben hat, denn zum rettenden Ufer fehlen der Germania neun Punkte. Personell sieht’s für 05-Trainer Jozo Brinkwerth auch wieder besser aus, die Verletztenliste ist kleiner geworden.

Unterdessen vermelden die 05er ihren ersten externen Neuzugang für die kommende Saison. Der 25-jährige Benedict Chandra kommt vom Oberligisten FT Braunschweig, der vor dem Abstieg in die Landesliga steht, in den Maschpark und kann überwiegend auf der Sechs oder der Zehn eingesetzt werden. In den 82 Oberliga-Spielen erzielte der Student und aktuelle Kleinfeld-Nationalspieler 14 Tore für die Freien Turner. (wg/gsd)