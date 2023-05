Nach Fehlentscheidungen in München: BBL sperrt Schiri-Duo

Enttäuschung in ihren Gesichtern: Göttingens Javon Bess (rechts) und der in München so starke Geno Crandall. © Hubert jelinek/gsd

Rund um das dritte Playoff-Halbfinale zwischen der BG Göttingen und BAyern München in der S-Arena.

Knapp 90 Minuten vor Spielbeginn ist die S-Arena erst noch überschaubar gefüllt. Auf den Sitzplätzen liegen überall weiße und lilane Klatschpappen – ein Bestandteil der vom Fanklub Veilchen-Power arrangierten Choreografie vor Spielbeginn. Bei der Teamvorstellung bot sich in der Halle ein beeindruckendes Bild.

In den sozialen Netzwerken, über die man immer geteilter Meinung sein kann, gab es nach den Fehlentscheidungen des Referee-Trios Robert Lottermoser, Nesa Kovacevic und Moritz Krüper heftige Kritik – teilweise sogar so hart, das einige Kommentare aus Gründen der Etikette gelöscht wurden.

Vor dem Spiel am Sonntag wurde eine interessante Information bekannt. Deutschlands Schiedsrichter-Ikone Robert Lottermoser (Bernau) und Nesa Kovacevic (Köln) wurden dieser Meldung zufolge von der Liga für die restlichen Playoff-Spiele aus dem Verkehr gezogen – die Konsequenz aus den beiden krassen Fehlentscheidungen 3,3 Sekunden vor Ende des zweiten Viertelfinal-Krimis im Audi-Dome am Donnerstag. Kovacevic hatte ein vermeintliches Foul von Geno Crandall gegen Cassius Winston gepfiffen, obwohl der Münchener nur auf einer Werbefläche ausgerutscht war: Fehlentscheidung Nr.1! Den zweiten Freiwurf für das „Foul“, das keines war, setzte Winston absichtlich gegen den Ring, um Zeit zu schinden – und ging als Erster zum Rebound: Der zweite Regelfehler! Dafür gab es jetzt endlich einmal die Konsequenzen für Schiris. Der BG hilft dies aber auch nicht weiter.

Wann das letzte Playoffspiel in Göttingen ausgetragen wurde, erwähnte Hallensprecher Florian Schmidt in seiner Einführung: Es war am 4. Mai 2012, als es gegen die Skyliners Frankfurt eine 67:76-Niederlage gab. Kyle Bailey steuerte damals 19 Punkte für BG bei.

Nicht nur MagentaSport war am Sonntag in der Halle, sondern seit langer Zeit auch mal wieder der NDR mit Redakteur Jonas Freudenhammer. Einen Experten hatte MagentaSport diesmal nicht dabei. haz/gsd

Da floss Blut: Göttingens Till Pape musste nach einem heftigen Zusammenprall ins Krankenhaus. Rechts BG-Physio Uwe Klassen. © Hubert jelinek/gsd