Nach Nörtens Bezirkspokalsieg: Trainer Gremmes konnte kaum feiern

So begann der Pokal-Triumph: Lucas Duymelinck (links) trifft nach einem schnellen Konter aus halbrechter Position ins lange Eck zum 1:0 gegen den MTV Wolfenbüttel. © Ottmar Schirmacher

Nach 57 Jahren wieder Sieger im Fußball-Bezirkspokal – dass dieser tolle Triumph natürlich entsprechend gefeiert wurde, verstand sich bei Fußball-Landesligist SSV Nörten von selbst.

Nörten – Zwei Stunden nach dem Abpfiff beim 3:1-Sieg gegen den MTV Wolfenbüttel hatten es sich die Spieler und ihr Anhang mit Gartenstühlen auf dem Spielfeld gemütlich gemacht und ließen das Match mit Kaltgetränken noch einmal Revue passieren.

Zu denen, die allerdings nur verhalten feiern konnten, gehörte auch SSV-Trainer Oliver Gremmes. Der Lehrer musste am Montagmorgen schon wieder in seiner Schule in Bleicherode (Thüringen) antreten. „Ich habe leider noch keine Ferien“, meinte der Nörtener Coach, dessen Vorgänger Jan Diederich auch unter der Rekordkulisse von 800 Fans war.

Übrigens ebenso wie einige ehemalige Spieler des SSV Nörten, die im Jahr 1966 gewonnen haben und sich auf Initiative des ehemaligen Fachwarts Joachim Siewert nach vielen Jahren bei diesem Anlass getroffen haben.

Als Jörg Zellmer (Vorsitzender des Bezirksspielausschusses) den goldenen Pokal im Mittelkreis an SSV-Kapitän Dennis Zeibig knapp eine Woche vor seinem 30. Geburtstag am kommenden Freitag überreichte, kannte der Jubel kaum noch Grenzen. Bier- und Sektfontänen spritzten umher, da wurden manche nass gemacht. „Super-Nörten, Super-Nörten, hey, hey“, tönte es über den Platz an der Bünte.

Übrigens: Nörten hat sich durch den Bezirkspokalsieg für den NFV-Pokal qualifiziert. „Am 28. Juni ist die Auslosung, ihr habt auf jeden Fall ein Heimspiel“, informierte Zellmer die Nörtener.

Sicherlich mit etwas Wehmut werden Nörtens Abgänger ihr letztes Spiel registriert haben. Torwart Dominik Hillemann, der noch einmal seine Klasse bei den guten Wolfenbütteler Chancen zeigte, will mit 36 Jahren nun endgültig aufhören, ebenso SSV-Klubchef Julian Keseling, der am vergangenen Freitag 35 wurde. Und auch Thorben Rudolph verändert sich beruflich nach Düsseldorf. gsd/nh

(Helmut Anschütz und Ottmar Schirmacher)

Immer ein Unruheherd im MTV-Strafraum: Nörtens Nils Hillemann (li.) hat den Ball über Wolfenbüttels Torwart Güven und Verteidger Linek gehoben. © Ottmar Schirmacher

Nörtener Pokalsieger von 1966: Von links Horst Hüter, Horst Piatzeck, Peter Muck, Dietmar Beroleit, Joachim (Bollert) Siewert, Thorsten Keminer und Horst Thiele. © Ottmar Schirmacher