Nach 0:2 und 3:2 noch 3:3: Große Wende reicht Göttingen 05 nicht ganz

Von: Helmut Anschütz

Brenzlige Szene vorm Germanen-Gehäuse: Der zweifache 05-Torschütze Gerbi Kaplan (links) und Noah Tacke (verdeckt) springen hoch zum Ball, Bleckenstedts Torwart Rafael Frei versucht, ihn wegzufausten. © Hubert Jelinek/gsd

Dieses Topspiel der Fußball-Landesliga zwischen dem Spitzenreiter und dem Tabellendritten wurde seinem Anspruch vollauf gerecht!

Göttingen – Nach spannenden und abwechslungsreichen 90 Minuten plus Extrazeit trennten sich Göttingen 05 und Germania Bleckenstedt leistungsgerecht 3:3 (0:2). Nach dem Rückstand zur Pause reichte den Gastgebern die große Wende nach Wiederbeginn nicht ganz zum vierten Dreier in Folge.

Verantwortlich für diese Wende war vor allem eine taktische Maßnahme von 05-Trainer „Jelle“ Brinkwerth –verbunden mit der Personalie Gerbi Kaplan. In der ersten Hälfte hatte der 05-Coach seinen Führungsspieler zumindest für Außenstehende etwas unverständlich als linken Außenverteidiger aufgeboten – eigentlich verschenkt bei den Kreativkräften von Kaplan!

Nach dem 0:2-Rückstand zur Pause stellte Brinkwerth um, nahm Reinke vom Feld, brachte Mücke als Defensivmann und beorderte Kaplan nach vorn – was sich sofort auszahlte! Die Offensive von 05 wurde druckvoller, energischer, durchsetzungsstärker - und vor allem: erfolgreicher. . 53. Minute: Germanias Pieper foult Kaplan, der den Strafstoß rechts unten verwandelt. . 59. Minute: Ein Bleckenstedter bekommt den Ball an den Arm – Handelfmeter! Wieder tritt Gerbi Kaplan an und trifft fast mittig zum 2:2. Und damit noch nicht genug der großen Wende! . 62. Minute: Neuzugang Raphael Polczyk geht links durch, vom langen, rechten Innenpfosten prallt der Ball über die Linie zum 3:2! Die Germanen sind ziemlich konsterniert, nachdem sie in der ersten Halbzeit das konsequentere Team gestellt hatten und zwei Chancen eiskalt verwertet hatten. Zunächst traf Simon Toprakli genau in den rechten Winkel zur Führung, dann war Toptorjäger Rico-Rene Frank (letzte Saison 55 Tore in der Bezirksliga 3) links unten zum 2:0 für seine Blauen erfolgreich. 05 hatte zwar mehr Spielanteile, hatte aber durch Reinke in der 10. Minute die Riesen-Chance zur Führung vergeben.

Nach dem 3:2 wiederum hatten Jannis Wenzel und der eingewechselte Hebun Kaplan noch zwei Möglichkeiten, auf 4:2 zu stellen – taten sie aber nicht, was 05 zum Verhängnis wurde. Bleckenstedt warf alles nach vorn, drängte auf das 3:3, das dann durch einen Freistoß von Seker von der linken Seite fiel, der durch den gesamten Strafraum in die lange Ecke durchrutschte. Zuvor scheiterte Germanias Darboe per Kopf am linken Pfosten (86.). Am Ende war es schließlich ein gerechtes Unentschieden zwischen zwei guten Mannschaften. 05-Coach Brinkwerth: „In der zweiten Halbzeit sind wir mehr Risiko gegangen und haben angefangen, endlich am Spiel teilzunehmen.“ Gerbi Kaplan: „Die erste Halbzeit haben wir völlig verpennt. Nach der Pause waren wir 30 Minuten gut.“

05: Sündram - Jonah Wenzel, Lübberstedt, Bock, G. Kaplan - Nolte, Tacke (90.+2 Scheidemann), Hehn (75. H. Kaplan), Polczyk (90.+2 Gremler) - Reinke (46. Mücke), Jannis Wenzel.

Tore: 0:1 Toprakli (14.), 0:2 Frank (18.), 1:1 G. Kaplan (53., FE), 2:2 G. Kaplan (59., HE), 3:2 Polczyk (62.), 3:3 Seker (87.).

Schiedsrichter: Nico Metzing (Peine). Zuschauer: 300. (Helmut Anschütz/gsd)