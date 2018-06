Der nächste Kantersieg für die Göttingen Generals

Göttingen. Die Göttingen Generals schwimmen in der Football-Oberliga Nord weiter auf der Erfolgswelle.

Gegen die Bremen Firebirds gewann das Team von Trainer Matthias Schmücker vor 350 Zuschauern mit 82:8 (38:0) und festigten damit den zweiten Platz in der vierthöchsten deutschen Spielklasse hinter Tabellenführer Wolfsburg, gegen den es im August die wohl beiden entscheidenden Spiele um den Titel geben wird.

„Das war ja nicht mal Trainings-Niveau“, ordnete Martin („Curry“) Grimm das Format dieser völlig einseitigen Partie gegen die Feuervögel ein. „Ich hätte nicht gedacht, dass die Oberliga so schwach besetzt ist. Wolfsburg wird wohl unser einziger echter Gegner.“

Coach Schmücker sah es ähnlich: „Das war diesmal eine einfache Sache, dabei haben wir nur normales Niveau gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir alle Neuen eingesetzt – wir wollten Bremen nicht zu sehr düpieren.“

Dabei stand dem Schmücker-Team mit Lukas Helfrich einer der eifrigsten Punktesammler nicht zur Verfügung. Der Generals-Spieler und Präsident war beruflich zu einem Vortrag in Südkorea. Und auch Schmücker war erst am Samstag von einem Motorrad-Urlaub aus Schottland zurück.

Sechs Touchdowns

Doch trotz der Absenzen lief es wie geschmiert bei den Generals. Verantwortlich dafür war hauptsächlich Arjan van der Horst (26). Ihm gelangen allein sechs Touchdowns. Schon in der Anfangsphase brachte der Fullback, der immer besser in die Fußstapfen von Helfrich tritt, den dritten Heimsieg der Göttinger mit zwei Läufen in die Bremer Endzone auf den Weg. Steven Woitscheck und Tobias Neumann, denen später ebenfalls weitere Touchdowns gelangen, bauten die Führung mit Zwei-Punkte-Erhöhungen aus. Für das 36:0 sorgte mit James Forward ausgerechnet ein Engländer, dessen Landsleute zeitgleich bei der Fußball-WM Panama mit 6:1 deklassierten.

Tobias Neumann gelang zum 44:8 ein lang vermisstes Novum: „Das war wohl vorher der längste Touchdown-Pass in der Geschichte der Generals“, vermutete die Technik- und Regie-Crew der Generals, die immer wieder für passende musikalische Einlagen parat hatte. „Der letzte gelang wohl 1988 Dirk Golnick“, klärte ein Ur-General auf, ehe den überforderten Firebirds auch noch ein „Safety“ unterlief. „Das ist das Eigentor im American Football“, klärte der Stadionsprecher auf. Dabei wurde ein Bremer Spieler in der eigenen Endzone von einem Göttinger zu Fall gebracht – zählte zwei Punkte zur 54:8-Führung.

Längere Spielpause

Nachdem Bremens Spielertrainer wegen einer Unsportlichkeit disqualifiziert wurde, legte van der Horst noch zwei Touchdowns nach. „Ich bekomme immer gute Vor-Blocks von meinen Mitspielern“, meinte der Student (Wirtschafts-Ingenieurwesen) aus Blankenburg. Ein Grund für seinen persönlichen Aufschwung: „Meine Freundin war hier und auch die Schwiegereltern. Da musste ich einfach gut spielen.“

Das nächste Spiel haben die Generals erst wieder am 22. Juli in Emden, ehe Schlusslicht Osnabrück am 29. Juli in den Maschpark kommt. (haz/gsd)