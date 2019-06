Der nächste Weltrekord für den Göttinger Rolf Geese

Fit bis ins hohe Alter – dieses Vorhaben haben zwar viele Sportler, doch nur die wenigsten leben auch nach diesem Grundsatz. Bei Dr. Rolf Geese ist das anders.

Der ehemalige Sportdozent der Universität Göttingen startet seit vielen Jahren bei Welt- und Europameisterschaften in der Senioren-Leichtathletik. Am vergangenen Wochenende konnte Geese seine umfangreiche Trophäensammlung noch einmal erweitern.

Der Göttinger war beim Hanse-Cup in Stendal dabei, nahm in der Hansestadt am Zehnkampf teil, einer echten Traditionsveranstaltung. „Der Hanse-Cup ist für Zehnkämpfer neben den Wettbewerben bei Welt- und Europameisterschaften das Nonplusultra der Senioren-Mehrkämpfer“, sagt Geese über die Bedeutung des Wettkampfs, bei dem Mehrkämpfer aus 14 Nationen dabei waren, darunter zahlreiche Weltmeister und Weltrekordler in den Altersklassen von 35 bis 80 Jahren.

Für Rolf Geese war es bereits die fünfte Teilnahme am Hanse-Cup, ganz neu war dagegen die Altersklasse. Denn in der Altersklasse M 75 pulverisierte der Göttinger die alte Bestmarke und steigerte den Weltrekord um mehr als 600 Zähler auf sagenhafte 8538 Punkte.

„Da ist noch mehr drin“, sagt Geese mit Blick auf die Zeiten im 400 Meter Lauf und im Hürdenlauf, wo heftiger Gegenwind schnellere Zeiten verhinderte. Das nächste Ziel hat Geese auch schon im Visier. Bei der Senioren-Weltmeisterschaft Anfang September in Venedig will Geese dabei sein. Vielleicht klappt es in Italien schon wieder mit einer neuen Bestmarke für den Göttinger Rekordjäger.