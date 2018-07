Göttinger Dreispringerin Neele Eckhardt ist Deutsche Meisterin

Nürnberg/Göttingen. Was für ein toller "Satz": Neele Eckhardt (26) hat sich am frühen Samstagnachmittag den deutschen Meistertitel im Dreisprung geholt.

Bei den 118. Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im Nürnberger Max-Morlock-Stadion sprang die Athletin von der LG Göttingen auf 14,21 Meter und verwies ihre größte Konkurrentin Kristin Gierisch aus Chemnitz mit 14,15 Meter auf den zweiten Platz. Es war eine würdige Siegerweite bei miserablen Wettkampf-Bedingungen, denn Dauerregen erschwerte das Springen aller Teilnehmerinnen.

Eckhardt gelang der Siegessprung im dritten Versuch, nachdem der erste ungültig war. Freudestrahlend beriet sich die Jurastudentin danach am Zaun mit ihrem Trainer Frank Reinhardt. Experten hielten Eckhardts Sprünge für technisch am konstantesten.

Die Siegesweite war im Übrigen haargenau dieselbe weite, mit der die Sportsoldatin vor zwei Wochen bei den Norddeutschen Meisterschaften in Hamburg gewann. Die persönliche Bestleistung hatte Eckhardt im vergangenen Jahr bei den Niedersachsen-Meisterschaften im Göttinger Jahnstadion mit 14,35 Metern erzielt.

Mit der Siegesweite in Nürnberg erfüllte die WM-Teilnehmerin zudem auch zum fünften Mal die Qualifikationsnorm für die EM im August in Berlin, für die sie bereits vor den Deutschen Meisterschaften genau wie Kristin Gierisch qualifiziert war. Die Chemnitzerin ist in diesem Jahr Europas beste Springerin mit 14,42 Metern. Platz drei belegte in Nürnberg die Düsseldorferin Jessy Maduka mit 13,73 Metern, die als dritte deutsche Starterin bei der EM an den Start gehen wird. (haz/gsd)