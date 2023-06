Neuer Spielplan: Nächste Saison „nur noch“ 30 statt 42 Derbys

Kein Durchkommen: Im Heimspiel gegen Landolfshausen/Seulingen klärt Innenverteidiger Tim Krellmann (Zweiter von rechts) vor Northeims Angreifer Ali Ismail (rechts). © Hubert Jelinek/gsd

Nur 18 Tage nach dem letzten Spieltag am 10. Juni gab Landesliga-Staffelleiter Thorsten Tunkel am Mittwoch den neuen Spielplan 2023/24 für diese „6. Liga“ bekannt.

Göttingen/Northeim – Nach dem Abstieg von Sparta Göttingen und SC Hainberg ist aus dem Göttinger „Beritt“ der Bovender SV dazugekommen. Aus dem Northeimer Bereich bleibt es beim FC Eintracht und dem SSV Nörten, vergangene Saison Dritter und für den NFV-Pokal qualifizierter Bezirkspokalsieger.

Somit gehen aus Südniedersachsen sechs statt bisher sieben Klubs an den Start.

Deshalb reduziert sich auch die Anzahl an regionalen Derbys. Vergangene Saison waren es 42 Spiele – in der kommenden Serie werden es „nur noch“ 30 sein. Das erste Nachbar-Duell steigt schon am ersten Spieltag zwischen dem TSV Landolfshausen/Seulingen und Göttingen 05 (HNA berichtete). Hintergrund ist bei diesem Spiel das 100-jährige Klubjubiläum von „La/Seu“. Die (Rand-)Eichsfelder hatten nachgefragt, ob sie die Saison mit so einem interessanten Match eröffnen können – und den Zuschlag bekommen.

Nörten muss zum Auftakt zu einem der vier Aufsteiger aus den Bezirksligen reisen: Zum FC Türk Gücü Helmstedt. Außerdem noch neu sind der TSV Hillerse (bei Wolfsburg), der FC Germania Bleckenstedt und aus Südniedersachsen der Bovender SV, der mit dem Heimspiel gegen den letztjährigen Aufsteiger VfL Wahrenholz beginnt.

Der BSV ist am zweiten Spieltag auch ins zweite Derby involviert mit dem Gastspiel in Northeim. Und auch am dritten Spieltag ein Nachbarduell: Die Partie SVG Göttingen gegen Northeim wurde schon auf Freitagabend vorgezogen. Weitere Terminverlegungen werden am 15. Juli beim Staffeltag geklärt.

Übrigens: DAS Derby aller (südniedersächsischen) Derbys steigt Samstag, 16. September, zwischen der SVG und 05 am Sandweg. Am 8. Oktober (14.30 Uhr) hat der SSV Nörten den FC Eintracht Northeim zu Gast. (haz/gsd-nh)