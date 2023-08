NFV-Pokal: Fängt Nörten die kleinen Wölfe aus Wolfsburg ein?

Geht keinem Zweikampf aus dem Weg: SSV-Kapitän Dennis Zeibig (17). Gegen Lupo Martini Wolfsburg ist nicht nur sein Einsatz gefragt. © Ottmar Schirmacher

Hoher Besuch für den SSV Nörten-Hardenberg am Mittwoch (19.30 Uhr) im Achtelfinale des Fußball-Niedersachsenpokals (Oberliga und Bezirks-Pokalsieger).

Nörten-Hardenberg – Mit dem U.S.I. Lupo Martini Wolfsburg ist der Vizemeister der Oberliga Niedersachsen beim Braunschweiger Bezirkspokalsieger an der Bünte zu Gast.

In der vergangenen Serie verpassten die Wolfsburger die Rückkehr in die Regionalliga Nord denkbar knapp. Bis zum 29. Spieltag sah der italienische Verein aus der Volkswagenstadt als Tabellenführer der Oberliga Niedersachsen wie der sichere Regionalligaaufsteiger aus. Doch an den letzten fünf Spieltagen verdrängte der SC Spelle-Venhaus die „Italiener“ noch vom direkten Aufstiegsplatz. Auch die folgenden Relegationsspiele gegen den Bremer SV (0:0 und 1:2) liefen nicht nach Wunsch für die Wolfsburger.

An der Seitenlinie steht bei Lupo Martini mit Michele Claudio Rizzi ein Trainer, der als aktiver Spieler bei Preußen Münster ein Stück Geschichte in der 3. Bundesliga geschrieben hat. Beim Spiel der Münsteraner am 3. Februar 2018 bei Werder Bremen II wurde der jetzige Lupo-Trainer zur 2. Halbzeit eingewechselt und traf mit vier Toren in Folge zum 4:2-Sieg. Nörtens Trainer Oliver Gremmes ordnet die Partie gegen den klassenhöheren Gegner realistisch ein.

„Wir haben gegen Wolfsburg nichts zu verlieren und müssen uns daher keinen Druck machen. Unsere Mannschaft ist in dieser Partie einfach nur Außenseiter“, erklärt der SSV-Coach. Dem Selbstbewusstsein seiner Akteure dürfte der 6:2-Sieg gegen den TSV Hillerse sicher gutgetan haben, wenngleich noch nicht alles rund lief. Neben Duymelinck wird gegen Wolfsburg auch Tobias Stief nicht zur Verfügung stehen. Bei ihrem Oberligaspiel am Sonntag in Schöningen kassierte Lupo Martini in der fünften Minute der Nachspielzeit den Treffer zum 1:1. (Ottmar Schirmacher)