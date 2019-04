Noch mehr Live-Fernsehen beim Nörtener Burgturnier

Gut sechs Wochen vor dem Hardenberg Burgturnier vom 16. bis 19. Mai gab es ebenso gute wie interessante neue Nachrichten.

Zwei stachen dabei heraus: Mit Finja Bormann ist erneut eine der besten deutschen Nachwuchsreiterinnen am Start. Und mit „Sportdeutschland.TV“ gibt es einen neuen Medienpartner.

Das TV-Portal überträgt im Internet am 18. Mai (Samstag) die „Gothaer Trophy ab 22.15 Uhr ebenso live wie am 19. Mai (Sonntag) um 10 Uhr das Finale im „Preis um die Silberne Peitsche“ sowie gleich anschließend um 11.15 Uhr den „Preis der Südniedersächsischen Wirtschaft“.

„Wir finden eine neue Form der Kommunikation“, meinte Turnierveranstaltungs-Sprecher Dr. Kaspar Funke. „Wir wollen noch mehr junge Leute erreichen.“

Die „Sportdeutschland.TV“-Übertragungen komplettieren das schon gute vorhandene Angebot des Reitsport-Livestreams „ClipMyHorse“ und der erneut ausführlichen TV-Berichterstattung des NDR: Samstag 14.30 bis 16 Uhr (Championat von Nörten-Hardenberg) und Sonntag 14.30 Uhr bis 16 Uhr (Großer Preis um die Goldene Peitsche). „Die TV-Quote beim NDR vom Burgturnier war zuletzt besser als bei anderen Turnieren“, sagte Funke.

Zufrieden zeigte sich auch Carl Graf von Hardenberg mit dem Vorverkauf: „Wir haben 75 Prozent der Tickets verkauft, das sind mehr als in den Vorjahren. Wenn wir mit 90 Prozent ins Turnier-Wochenende gehen, haben wir einen guten Job gemacht.“

Eine der interessantesten Reiterinnen wird Finja Bormann (29) sein. „Sie zeigte 2018 sensationelle Ritte, das war absoluter Wahnsinn“, schwärmte Funke. Die junge Amazone, deren Familie seit dem Großvater beim Burgturnier dabei ist, wurde vergangenes Jahr Zweite im Championat hinter Routinier Marcus Ehning. „Nörten ist fest in meinem Turnierplan verankert“, berichtete Bormann, die aus Hüddesum (bei Hildesheim) stammt und derzeit in Königslutter bei der Familie Müter im Gestüt Drei Eichen arbeitet. Aktuell arbeitet sie mit vier, fünf Pferden für Drei- und Vier-Sterne-Turniere, bald sollen es sechs oder sieben Pferde sein.

„Solche Turniere wie in Nörten stellen eine Chance dar, bei den bekannteren Reitern mitzumischen“, erkärte Finja Bormann, zuletzt Zweite in Braunschweig und Siegerin in Dortmund.

Auch sonst haben viele Stars aus der Reiterszene bereits gemeldet wie „Peitschen“-Titelverteidiger Markus Beerbaum, Doppel-„Peitschen“-Sieger Felix Haßmann (2016 und 2017). Bislang sind Starter(innen) aus acht Nationen vertreten. Gut möglich, dass noch mehr Japaner melden – wegen Olympia 2020 in Japan. Finja Bormann: „Das Turnier wird kein Zuckerschlecken.“ Nennungsschluss ist am 20. April. gsd/nh