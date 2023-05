Nörten 2:0 gegen Sparta Göttingen: Gute SSV-Arbeit am „Tag der Arbeit“

Stark am Ball: Nörtens Thorben Rudolph (Mitte) setzt sich gegen Spartas Jannis-Finn Kniepen (links) und Mazlum Dogan durch. © Ottmar Schirmacher

Die Fußballer des SSV Nörten-Hardenberg haben am Mai-Feiertag (Tag der Arbeit) in der Landesliga ihre Pflichtaufgabe standesgemäß abgearbeitet.

Nörten – Mit 2:0 (0:0) gewann die Mannschaft von Trainer Oliver Gremmes das Südniedersachderby gegen Sparta Göttingen. Sogar noch einige Zuschauer mehr (diesmal 330) als zuletzt gegen die SVG Göttingen lockte dieses Duell gegen den Verein vom Greitweg in Göttingen an.

Beim Gang in die Halbzeitpause durften sich die Sparta-Kicker angesichts des torlosen Verlaufs der ersten 45 Minuten durchaus Hoffnung auf einen Punkt machen. Das war darin begründet, dass die Sparta-Abwehr mit Obilici, Podolczak, Bodenbach und Dogan die Räume für die Nörtener Offensivaktionen geschickt zustellte und Akcay, Romano Weiß und Heimbüchel mutig nach vorn spielten. Bei einem Schuss von Kniepen (15.) warf SSV-Keeper Dominik Hillemann noch rechtzeitig zur Stelle. Zudem strich ein Schuss von Akcay (23.) nur knapp über das Nörtener Gehäuse. Dass der SSV nicht mit einer Führung in die Pause ging, lag an Sparta-Schlussmann Kam Naksh, der bei der einzig zwingenden Chance der Heimelf, einem Kopfball von Rudolph (42.), glänzend reagierte.

„Nörten hat mit seinen erfahrenen Spielern verdient gewonnen. Wir hatten die besten 15 Minuten ausgerechnet, nachdem wir nur noch zu zehnt waren. Jetzt wird es für uns immer schwerer im Abstiegskampf“, so die Einschätzung von Sparta-Trainer Enrico Weiss.

In der Tat traf die Feststellung über die gute Phase seiner nach der roten Karte gegen Heimbüchel zu. Obwohl die Aktionen beim SSV nach dem Seitenwechsel etwas zerfahren wirkten, stellte Silvan Steinhoff nach einem gewonnenen Zweikampf und dem folgenden unhaltbaren Abschluss die Weichen auf Sieg. Fortan drängte der SSV noch mehr und kam zu weiteren Tormöglichkeiten. Großen Anteil daran, dass die Niederlage für die Gäste nicht deutlicher ausfiel, ist Torhüter Kam Naksh zuzuschreiben, der bei Schüssen von Nils Hillemann, Duymelinck und Steinhoff tollkühn rettete und bei einem Lattenknaller von Duymelinck das Glück auf seiner Seite hatte.

Überragend beim Verlierer auch Mazlum Dogan, der an allen Brennpunkten zur Stelle war. Die klarste Möglichkeit ließ Westfal aus, der nach mustergültigem Zuspiel von Duymelinck am leeren Sparta-Gehäuse vorbei zielte. Das ist eben Fußballerpech! Was zuvor Nörtens Melvin Zimmermann besser gemacht hatte: Er versenkte den Ball sicher zum 2:0.

„Anfangs hat es uns Sparta schwer gemacht. Letztlich hätten wir aber noch ein paar Tore mehr erzielen müssen. Am Ende steht für uns ein verdienter Arbeitssieg“, war SSV-Trainer Oliver Gremmes mit dem Ergebnis zufrieden. (Ottmar Schirmacher)