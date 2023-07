Nörten 3:1 gegen SVG Göttingen: Duymelinck macht den Unterschied

Fußball - 18. Sparkasse Göttingen Cup

© Hubert Jelinek/gsd

Fußball-Landesligist SSV Nörten-Hardenberg heißt der Nachfolger der SVG Göttingen.

Göttingen – Die Nörtener gewannen das Finale des 18. Sparkasse Göttingen Cups gegen den Titelverteidiger und Ligakonkurrenten SVG Göttingen im Krügerpark am Sandweg vor 250 Zuschauern und konnten sich über die Siegprämie von 1250 Euro freuen. Die SVG erhielt immerhin von 750 Euro für den zweiten Platz.

Die Torjägerkanone verdiente sich Grzegorz Podolczak von Sparta Göttingen, der insgesamt sieben Treffer erzielte.

„Duymelinck hat den Unterschied gemacht“, so SVG-Teammanager Reiner Teuteberg, der mit SVG-Vize Thorsten Tunkel weiter den urlaubenden Trainer Esmir Muratovic vertrat. „Es haben uns zwar neun Spieler gefehlt, aber das ist keine Entschuldigung dafür, dass wir nicht aggressiv waren“, meinte Teuteberg. Allerdings ärgerten sich die Schwarz-Weißen darüber, dass nach dem 1:1-Ausgleich durch einen Foulelfmeter, verwandelt von Mattis Mühlhaus, Teamkollege Richard Rocha zu uneigennützig war, anstatt das 2:1 selbst zu schießen, und so Nörten noch klären konnte.

Lucas Duymelinck brachte den SSV in Führung, als er einen Ausrutscher von André Weide nutzte. Und aus dem Nichts erzielte er die erneute Führung, als der Ball schon durch die beiden SVGer Mühlhaus und Relota geklärt schien, der SSV-Außen aber noch an den Ball kam und SVG-Keeper Marvin Brelage keine Abwehrchance ließ. Für die Vorentscheidung sorgte Tobias Stief in der 79. Minute mit dem 3:1.

„Wir waren über die 90 Minuten gesehen die bessere Mannschaft, hatten auch in der ersten Halbzeit die besseren Torchancen. Ich bin sehr zufrieden auch darüber, dass die Neuen sich schon gut integriert haben. Die Einstellung hat gestimmt, wir haben sie auf dem Platz umgesetzt“, freute sich SSV-Trainer Oliver Gremmes über diesen Cup-Gewinn. (Walter Gleitze/gsd)