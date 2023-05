Nörten locker 5:1 bei Göttingen 05: „Wir waren heiß wie Fritten-Fett!“

Von: Helmut Anschütz

Heiße Strafraumszene: Nörtens Tobias Stief (rechts) köpft aufs 05-Tor, Göttingens Jonah Wenzel und Noah Tacke kommen neben Nils Hillemann (9) nicht ran. © Hubert Jelinek/gsd

An diesem Sieg gab’s nichts zu deuteln! Souverän und verdient, wie alle Beteiligten betonten, setzte sich der Landesliga-Vierte SSV Nörten beim Landesliga-Fünften Göttingen 05 mit einem klaren 5:1 (4:1) durch.

Göttingen – Damit steht Nörten im Finale des Fußball-Bezirkspokals am 17./18. Juni gegen den Landesliga-Zweiten MTV Wolfenbüttel, der bei Bezirksligist Germania Bleckenstedt 2:

1 siegte. Der Lohn für den Finaleinzug: Nörten kann zuhause spielen.

„Wir waren heiß wie Fritten-Fett, aber auch eiskalter“, strahlte Nörtens Regisseur Thorben Rudolph hinterher, der selbst zum 4:1 getroffen hatte. „Selbst ein Tor zu erzielen, ist immer schön, das gibt einen Extra-Schub. Unsere Pokalprämie ist jetzt das Endspiel, sowas gab’s in Nörten noch nie!“

Für die 05er schlug der vermeintliche Vorteil, den man sich erhofft hatte, vor 575 Zuschauern auf dem Kunstrasen zu spielen, ins Gegenteil um. Nörten war die erfahrenere und abgeklärtere Mannschaft, die mit viel Cleverness und Routine das junge 05-Team dominierte.

„Das Ergebnis ist absolut verdient“, meinte 05-Torschütze Gerbi Kaplan. „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht da, Nörten hat eben eine erfahrene Truppe“, ergänzte er, während die SSVer im Teamkreis vom „Karneval in Nörten“ sangen und hüpften.. „Auf dem Kunstrasen zu spielen, war für uns eine zusätzliche Motivation“, lächelte SSV-Coach Oliver Gremmes. „Nur gegen Ende der ersten Halbzeit haben wir etwas geschwommen.“ Ausgebügelt haben die SSVer mit diesem klaren Pokalerfolg auch die 0:3-Schlappe von Ende November vergangenen Jahres im Maschpark. „Das hat an uns noch genagt“, Gremmes.

Machte aber gar nichts, denn die Nörtener haben ja Lucas Duymelinck in ihren Reihen. Der Goalgetter hatte mal wieder einen Sahnetag erwischt, traf zum 2:1 (11.) flach in die lange Ecke, zum 3:1 (24.) per Handelfmeter (von Hartwig verursacht) und zum 5:1 (65.) nach Tacke-Fehler. Eröffnet hatte den Nörtener Torreigen Nils Hillemann schon nach zwei Minuten per Kopfballtreffer. Mehrfach sah die 05-Defensive gerade in der Anfangsphase alles andere als sattelfest aus.

„Wir haben ein paar Fehler zu viel gemacht“, gestand 05-Coach Jozo Brinkwerth. „Wir hatten einige Chancen, haben sie aber nicht genutzt. Unser Akku reichte nicht, die Kraft war weg.“

Natürlich sorgten die frühen Treffer auf beiden Seiten dafür, dass die Partie in der ersten Halbzeit attraktiv verlief. Zahlreiche Torszenen sorgten immer wieder für Abwechslung.

Während die Nörtener hinterher das „Finale, oho“ lautstark besangen, blieben geplättete 05er zurück. „Wir sind enttäuscht“, gab 05-Sportchef Jan Steiger zu. „In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut und haben es Nörten zu einfach gemacht, obwohl wir noch zwei gute Chancen hatten. Nach der Pause kam dann zu wenig von uns.“ Eine Pause gibt’s für beide Teams nicht über Pfingsten: 05 muss am Samstag zum TSC Vahdet Braunschweig, Nörten hat am Montag den SV Lengede zu Gast. (Helmut Anschütz/gsd)