Northeim 2:0 gegen Bovenden: Der Knoten ist geplatzt

Von: Ralf Walle

Teilen

Der Knoten ist geplatzt: Eintracht Northeim sicherte sich am späten Samstagnachmittag mit dem 2:0 über den Aufsteiger Bovenden die ersten Punkte in der neuen Landesliga-Saison. Hier behauptet sich Northeims Torschütze Raphael Peinemann (Mitte) gegen Christian Claßen (li.) und Niklas Neumann. © Kaja Schirmacher

Aller Anfang ist schwer: Diese Erfahrung machten in den ersten beiden Pflichtspielen die Fußballer von Eintracht Northeim.

Northeim – Doch nach dem Erstrunden-aus im Bezirkspokal beim 2:4 in Petershütte und dem 0:3 zum Landesligaauftakt bei Eintracht Braunschweig II gab es am Samstagnachmittag endlich etwas zu bejubeln bei Eintracht. Denn beim 2:0 (1:

0) über den Aufsteiger Bovender SV platzte endlich der Knoten bei den Northeimern. Entsprechend erfreut war deshalb auch Trainer Philipp Weißenborn. „Ein echter Arbeitssieg, das haben die Jungs gut gemacht.“

In der Tat sah es lange Zeit nicht nach einem Erfolg des ehemaligen Oberligisten aus. Die beste Chance der Startphase hatte der Nachbar, der knapp an der Führung vorbeischrammte. Sven Iloge eilte allein auf das Northeimer Tor zu, scheiterte aber an Eintracht-Keeper Tim Tautermann (7. Minute). Wenig später spielte dann Ali Ismail auf der anderen Seite Raphael Peinemann frei, doch der Mittelfeldspieler traf nur das Außennetz (16.).

Ansonsten leisteten sich beide Teams viele Fehler im Spielaufbau. Und als Northeims Till Becker am eigenen Strafraum den Ball vertändelte, musste erst Tautermann gegen Dennis Falinski klären, der Nachschuss von Bovendens Frederick Goddon zielte vorbei (30.). Ali Ismail, Northeims bester Spieler, war es schließlich, der den Führungstreffer auf den Weg brachte. Der Angreifer schüttelte erst seinen Gegenspieler ab, legte dann quer auf Peinemann, der den Ball aus wenigen Metern zum 1:0 (43.) ins Tor grätschte.

Nach dem Seitenwechsel war es Bovendens Iloge, der mit einem Distanzschuss am linken Pfosten scheiterte – das hätte der Ausgleich sein können! Stattdessen war es wieder Ismail, der das 2:0 vorbereitete. Sein Querpass erreichte den eingewechselten Dustin Hoffmann, der überlegt zum 2:0 einschob (68.).

Doch entschieden war die Partie noch nicht. Hoffmann, der nach seiner Einwechslung sofort gelb sah, musste nur fünf Minuten nach seinem Tor gelb-rot gefährdet wieder runter. Northeims André Beuster vergab nach Ismail-Vorarbeit den dritten Treffer (82.), weshalb es noch einmal eng wurde.

Bovendens Falinski zielte zehn Minuten vor Schluss am leeren Tor vorbei, Jannes Metje traf mit einem 25-Meter-Schuss die Latte (85.) und Robert Merfert scheiterte am Außenpfosten (90 + 1.). Weißenborn war’s hinterher egal. „Das sind für uns wichtige drei Punkte. Und jetzt feiern wir den Einstand der Neuzugänge“, sagte er über das Restprogramm eines entspannten Samstagnachmittag.

(Ralf Walle)