Northeim gegen Nörten: Traum-Halbfinale perfekt

Sparkasse Göttingen Cup

+ © Hubert Jelinek/gsd Heiße Torszene: Nörtens Maximilian Grube-Koch (Mitte), der später zum 3:1 traf, stört Ellershausens Torwart Tom Werner bei der Ballabwehr. SSV-Torjäger Lucas Duymelinck (Zweiter von rechts) beobachtet die Szene aus der Entfernung. © Hubert Jelinek/gsd

Bovenden. Jetzt kommt es zum Traum-Halbfinale! Im letzten Viertelfinalspiel des 13. Sparkasse Göttingen Cups besiegte der SSV Nörten am späten Donnerstagabend den SV Groß-Ellershausen/Hetjershausen am Ende noch deutlich mit 4:1 (1:0) und zog damit ins Semifinale ein, das am Sonntag um 15 Uhr auf dem Platz des SC Hainberg ausgetragen wird.