Oberbeck-Trainer Thomas Schmalz: So läuft’s mit Luis

Von: Helmut Anschütz

Sportliches Erfolgs-Duo: 800 m-Meister Luis Oberbeck mit Trainer Thomas Schmalz. © privat/nh

Am Tag danach war er immer noch heiser. „Meine Stimme war fast weg“, entschuldigt sich Thomas Schmalz.

Göttingen – Er ist der Trainer von Luis Oberbeck (23), der am vergangenen Sonntag für Außenstehende überraschend, für Insider vielleicht nicht völlig unerwartet im Kasseler Auestadion deutscher Meister im 800 m-Lauf wurde. Wie lief dieses Highlight aus Sicht des Oberbeck-Coaches?

„Das ist unbegreiflich“, sagt Schmalz, der bei Otto-Bock tätig ist, zur starken Leistung seines Athleten. „Dieser erste Platz ist wie vom Himmel gefallen.“ Vor allem, wenn man bedenke, dass der Endlauf in Kassel erst der zwölfte Start über die 800 m-Distanz für den Studenten der Betriebswirtschaftslehre an der Göttinger Universität gewesen ist.

Erst rund ein Jahr ist Oberbeck in der Trainingsgruppe von Schmalz, wozu auch Anna Fröhlich, Oberbecks Freundin, beitrug, die auch in der Trainingsgruppe von Schmalz ist.

„2019 ist Luis nach Göttingen gekommen, hat sich bei Rolf Geese gemeldet“, blickt Schmalz zurück. Geese (lange Jahre Organisator des Göttinger Altstadtlaufes) gilt als Grand Seigneur der Leichtathletik in Göttingen, schickte Oberbeck weiter zu Schmalz. „Luis hat schon einiges an Lehrgeld gezahlt“, sagt der LG-Trainer über das weitere Göttinger Leichtathletik-Aushängeschild neben den Dreispringerinnen Neele Eckhardt-Noack und Kira Wittmann sowie Weitspringerin Merle Homeier. Schmalz weiter: „Luis hat noch wenig Erfahrung. Aber die beiden Läufe in Kassel im Halbfinale und Finale ist er taktisch stark gelaufen. Aber ich war nicht sicher, ob der Akku nach dem Halbfinale noch reicht. Umso erstaunlicher ist es, dass er so gut abgeschnitten hat.“

Überhaupt kommt Oberbeck in der Öffentlichkeit gut an, so der Trainer über den in Neuhof bei Hildesheim aufgewachsenen Ex-Fußballer vom MTV Almstedt, der in Kassel wie so oft auch von seinen Eltern Nicole und Sven Oberbeck angefeuert wurde. Extra hatten sie sich für die Göttinger LG-Fangruppe auch gelbe T-Shirts anfertigen lassen. „Davon wusste ich gar nichts“, gesteht Luis Oberbeck lächelnd. Und er pflichtet seinem Trainer bei: „Diesmal habe ich es taktisch richtig gemacht, bin kräftesparend gelaufen.“

Umso erstaunlicher ist Oberbecks Sieg, wenn man weiß, dass er im März 2022 eine Hüftoperation hatte. Davon hat er sich inzwischen längst erholt. „Ich kenne keinen Menschen, der so viel Ausdauer und Schnelligkeit mitbringt. Beim Fußball hat er wohl im Alleingang gegnerische Teams müde gelaufen“, sagt Coach Schmalz.

Am Dienstag hatte sich der Trubel um Oberbecks Sieg zumindest wieder etwas gelegt. „Der Alltag geht weiter“, sagte Oberbeck, der in Weende wohnt. Er musste zur Uni. Im September muss er seine Bachelor-Arbeit abgeben.

Und wie geht’s bei Luis Oberbeck jetzt weiter? Am kommenden Samstag läuft er bei einem Meeting in Heusden-Zolder in Belgien. „Da geht es um eine gute Zeit“, sagt Schmalz. In Kassel war nicht unbedingt die Zeit wichtig, sondern eben die Platzierung. Und am 26. Juli hebt Göttingens Meister-Läufer zur Universiade nach China (1. bis 9. September) ab. Zuvor steigt ab 19. August die WM in Budapest. „Aber die WM ist zu weit weg“, sagt Schmalz und meint damit die bislang erzielten Zeiten. Egal, Luis Oberbeck hat sich mit einem beherzten 800 m-Finale nicht nur in den Blickpunkt der Leichtathletik-Öffentlichkeit geradezu katapultiert.

(Helmut Anschütz/gsd)

Privates Erfolgsduo: Luis Oberbeck mit Freundin und LG-Läuferin Anna Fröhlich. © privat/nh