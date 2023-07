Oberliga-Tests: Rosdorf siegt hoch, Jahn verliert hoch

Einer ihrer neun Treffer: Rosdorfs Nuri Moschner (am Ball) zieht unbedrängt vor Geismars Lara Kazmeier (3) und Lea-Marie Eberhardt (25) ab. Rechts Halil Khalil. © Hubert Jelinek/gsd

Mit weiteren Testspielen haben sich die Handball-Oberligateams des MTV Rosdorf und des TV Jahn Duderstadt auf die bevorstehende Saison vorbereitet.

Göttingen/Duderstadt – Dabei kassierten die Jan-Männer erneut eine derbe Niederlage, verloren mit 14:44 bei Drittligist HC Eintracht Hildesheim, nachdem sie schon in Baunatal 14:48 verloren hatten – bei den Nordhessen damals allerdings noch personell dezimiert.

Duderstadts Trainer Marcus Wuttke war dementsprechend aufgebracht. „Bei mehreren Spielern fehlt es an der Einstellung“, meinte der Jahn-Coach frustriert. Besonders im Defensivverhalten sah Wuttke viele Schwächen wie unter anderem die mangelnde Aggressivität. Dass man gegen einen ambitionierten Drittligisten mit 30 Treffern Differenz verliert, gehe einfach nicht an. Wuttke strich heraus, dass man in den kommenden vier Wochen bis zum Oberliga-Start noch jede Menge zu tun habe. Am nächsten Samstag (16 Uhr) spielt der TV Jahn im dritten Test bei Verbandsligist TG Münden.

Die Oberliga-Frauen des MTV Rosdorf siegten mit 45:29 (23:12) beim MTV Geismar (Landesliga). Erfolgreichste Torschützin für das Team vom neuen MTV-Trainer Lenny Pietsch war Julia Wedemeier mit elf Treffern (zwei Siebenmeter). Nuri Moschner traf neun Mal (1), ebenso oft Kim Fahrenkamp. Für Geismar waren Marie Knak (7) und Meryem Versemann (5) am erfolgreichsten. Schon zur Halbzeit war der Test mit elf Treffern Vorsprung für den MTV entschieden, der nur zu Beginn drei Mal einen Gleichstand hinnehmen musste. (haz/gsd-nh)