Platz vier für Einbeckerin Anne Koch hinter finnischer Olympionike

Teilen

Starker vierter Platz: die Einbeckerin Anne Koch auf ihrem Wallach Lagavulin im St. Georg Special. © Hubert Jelinek/gsd

Riesenerfolg für die Einbeckerin Reiterin Anne Koch: Die 24-jährige Betriebswirtschaftsstudentin holte im St. Georg Special bei den Bettenröder Dressurtagen mit ihrem Hannoveraner Wallach Lagavulin den vierten Platz (70.927 Prozent).

Bettenrode – Den Sieg sicherte sich überlegen die finnische Olympiareiterin Emma Kanerva mit Don Domingo (76,098), ebenfalls ein Hannoveraner Wallach, den sie erst seit rund einem halben Jahr auf Turnieren unter dem Sattel hat.

Der Sieg bedeutet für die Finnin, dass sie am Finale des renommierten Nürnberger Burgturniers Ende des Jahres in Frankfurt/Main teilnehmen kann.

Hausherr Philipp Hess hatte an den vier Tagen nicht nur rund 2000 Besucher zu Gast, sondern auch ein hochklassiges Starterfeld. Umso höher ist der vierte Platz von Anne Koch einzuschätzen, die sich über ihren Erfolg riesig freute. Das lag auch daran, dass sie sich im Vergleich zum ersten St. Georg Special des Vortages gar noch um zwei Plätze hat steigern können. In dieser Konkurrenz landete sie mit Lagavulin auf dem sechsten Platz (70.902). Auch in dieser Prüfung war Emma Kanerva, die in Stade einen Turnierstall betreibt, der Sieg nicht zu nehmen (73.024).

In der Finalqualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal kam Carina Harnisch (RFV Öhringen) mit DSP Sheldon Cooper auf den zweiten Platz (73,439) und Thomas Wagner (RSG Bad Homburger Kronenhof) mit Escolux auf den dritten Rang (72.122).

Einige Teilnehmer mehr hätte man der Dressurprüfung der Klasse S*** Grand Prix Special dann doch gewünscht. An die hochklassige Konkurrenz wagten sich nur drei Starterpaare. Der Sieg ging an Dr. Annabel Franzen (RV Lenzerhof Krefeld) mit Silberstern (73.627) vor Bianca Nowag-Aulenbrock (RFV Ostbevern) mit Queolito (72.843) und Katharina Hemmer (RV Altenautal) mit Vino (69.444).

In der Dressurprüfung der Klasse S* für Amateure erreichte die Bettenröder Reiterin Marion Loew mit Dantez einen zweiten Platz (70.754) nach Elisabeth von Wulffen (RA München) mit Dancing World auf der obersten Stufe des Treppchens (72.500).

Einen Riesenerfolg brachte die Versteigerung eines Fracks des Olympia-Goldmedaillen-Gewinners mit der Mannschaft in Athen, Hubertus Schmidt, zugunsten der Aktion „Reiter gegen den Hunger“. Sage und schreibe 50 000 Euro (!) wurden erzielt. Möglich sei dies gewesen, weil mehrere Teilnehmer der Versteigerung zusammengelegt haben, sagte Sprecherin Laura Tröger.

(Hans-Peter Niesen)