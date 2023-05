Plesse unterliegt Badenstedt 21:32 - die Überraschung bleibt aus

Hart angegangen: Plesses Julia Herale (links) versucht, sich gegen Badenstedts Marie Lena Marwedel durchzusetzen. © Hubert Jelinek/gsd

Die Frauen der HSG Plesse-Hardenberg haben die erhoffte Überraschung in der Handball-Oberliga verpasst.

Bovenden – Gegen TV Hannover-Badenstedt II mussten sie sich am Sonntag mit 21:32 (8:13) geschlagen geben. Der Rückstand auf den Relegationsplatz, den derzeit Germania List innehat, beträgt weiter zwei Zähler. Beide Teams stehen sich am kommenden Wochenende in der Landeshauptstadt gegenüber.

Das Burgenteam begann mit einem sehenswerten Treffer durch Kreisläuferin Yasmin Hemke nach geschicktem Bodenpass von Beke Hartig. Hemke gelang auch der zweite Treffer ihres Teams, das zunächst gut ins Spiel fand. Hartig und Marilena Henne vergaben allerdings in aussichtsreicher Position. Einen Fehlpass nutzen die Gäste im Umkehrspiel zur ersten Führung (3:2/7.). Plesses Deckung hatte alle Hände voll zu tun, um die quirligen Angreiferinnen aus Hannover am Durchbruch zu hindern. Spielmacherin Marisa Gutsche und Kim Greiling im linken Rückraum stellten ihre Gegenspielerinnen vor schwere Aufgaben. Die Gäste bauten den Vorsprung bis zur 12. Minute auf 7:3 aus und veranlassten HSG-Trainer Joshua Schlüter zu einer ersten Auszeit.

Die Gastgeberinnen taten sich aber weiterhin schwer, Tormöglichkeiten herauszuspielen. Hannovers Deckung verstellte klug Pass- und Laufwege. Auf der anderen Seite war der Favorit wiederholt über die erste und zweite Welle erfolgreich, sodass Nina Suchy kaum Gelegenheit hatte, sich auszuzeichnen. Bis auf 12:5 (19.) zogen die Gäste auf diese Weise davon.

Nach der zweiten Auszeit gelang es der Heimsieben, den Lauf des Kontrahenten etwas zu bremsen. Ein Fünf-Tore-Rückstand zur Pause schien zumindest nicht aussichtslos. Nach dem Seitenwechsel gelang es mehrfach, den Abstand auf vier Treffer zu verkürzen. Bis zum 15:20 nach 45 Minuten lebte die Hoffnung auf eine Überraschung. Dann aber brachte der Tabellenzweite wieder eindrucksvoll seine Qualitäten auf die Platte. Mit einem 6:0-Lauf in nur sechs Minuten erzwang man die endgültige Entscheidung. Die Schlussviertelstunde verlief dann wieder etwas ausgeglichener.

„Es war kein Spiel, das wir gewinnen müssen. Aber es wäre schon mehr möglich gewesen“, befand Plesses Rechtsaußen Lara Al Najem-Herrig. „In der Abwehr hat die Abstimmung nicht immer gestimmt. Aber das Hauptproblem war der Angriff. Wir haben viele falsche Entscheidungen getroffen und vor allem in der ersten Halbzeit viel zu wenig über die Außen gespielt.“ Immerhin habe man durch ein verbessertes Rückzugsverhalten das Gegenstoßspiel des Gegners nach der Pause häufiger unterbunden.

HSG Plesse-Hardenberg: Suchy, Merz - Hemke 5, Al Najem-Herrig 6, Henne, Hartig 5, Begau, Bachmann 1, Pfotzer 1, Herale 1, L. Müller 2. (Andreas Schridde)